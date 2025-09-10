И Рами Киуан е на полуфинал

Популярни
  • 10 сеп 2025 | 23:50
  • 1412
  • 3
Рами Киуан надделя над шотландеца Алан Пери с пълно превъзходство на четвъртфиналите в категория до 75 кг и осигури на България втори медал от Световното първенство по бокс за мъже и жени в Ливърпул. Минути по-рано и Радослав Росенов надделя със съдийско единодушие срещу англичанина Уилям Хюит. 

Последното отличие за българските национали бе на Радослав Панталеев в тежката категория през 2019 година. Той заслужи бронз, а последното злато е на Детелин Далаклиев в категория до 54 кг от 2009 година. 

Рами Киуан доминираше боя от първата минута и нанесе множество удари в лицето на Пери, печелейки първия рунд с петте съдийски карти.

Киуан продължи да владее играта във втория рунд и отвори аркада на шотландеца, преди да заслужи гласовете за победител. 

Българинът затвърди доминацията си в края и спечели със съдийско единодушие, което го изпрати на полуфиналите. Там той ще срещне англичанина Калъм Макин.

С шанс за отличие тогава ще бъде и Семион Болдирев (85 кг). 19-годишният младок ще боксира на четвъртфиналите с представителя на домакините Тийган Стот, който предварително е сочен за фаворит за златото в тази категория.

