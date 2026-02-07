Нурмагомедов и Дейвис в категория преди битката в Дубай

Популярни
  7 фев 2026 | 14:10
Професионалната бойна лига (PFL) проведе официалното си претегляне за събитието PFL: „Пътя към Дубай“, което ще се проведе по-късно тази вечер в "Coca-Cola Arena" в Дубай, ОАЕ.

Галата ще бъде оглавена от шампиона в лека категория Усман Нурмагомедов (20-0-0, 1 NC), който ще се изправи срещу великобританеца Алфи Дейвис (20-5-1).  

На кантара Усман тежеше 70.30 килограма, а Дейвис закова 70.12 килограма. В основната подгряваща среща сили ще премерят Рамазан Курамагомедов (13-0) и Шамил Мусаев (20-0-1) за титлата в полусредна категория на PFL.

На кантара Курамагомедов "закова" 77.1 килограма, а Мусаев показа 76.92 килограма.

Пълното претегляне можете да гледате тук:

