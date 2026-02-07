Популярни
Барселона 0:0 Майорка, началните минути
Барселона 0:0 Майорка, началните минути

  • 7 фев 2026 | 17:15
  • 1483
  • 2
Лидерът Барселона и Майорка играят при 0:0 в мач от 23-тия кръг на Ла Лига.

Преди тази среща каталунците имат точка аванс пред Реал Мадрид, докато съперникът е чак 14-ти. Двата тима бяха съперници още в първия кръг на шампионата през лятото, когато тимът на Ханзи Флик беше безкомпромисен - 3:0 след голове на Рафиня, Феран Торес и Ламин Ямал.

Отново нападателното трио на Барса е в състав Левандовски - Ямал - Рашфорд. Френки де Йонг получава почивка и е на пейката, където е и Роналд Араухо. Подписалият нов договор тези дни Фермин Лопес също е сред 11-те.

Очаквано голмайсторът на Майорка Ведат Муричи е в стартовия състав. В него са още 19-годишният юноша на каталунците Ян Виржили, както и друг бивш играч на "блаугранас" - Пабло Торе, като и двамата бяха привлечени през миналото лято.

