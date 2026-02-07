Популярни

Шампионски титли медали при децата на Европейското по аматьорски ММА

  • 7 фев 2026 | 14:25
В първия състезателен ден от Европейското първенство по аматьорски ММА националите ни спечелиха 1 златен, 1 сребърен и 3 бронзови медала.

Злато спечели Христо Димитров в категория до 48 килограма до 12-годишни. За сребро пък в същата леглова категория при по-големите спечели Виктор Цветков. До бронзовите медали достигнаха Мартин Иванов (31 кг, деца), Андриян Поплавов (27 кг.) и Георги Янакиев (40 кг., момчета). Днес Европейското първенство продължава със срещите при кадетите до 16 години, като петима български бойци ще влязат в клетката, готови да защитят честта на България.

