Арда благодари на феновете си

  • 29 авг 2025 | 10:49
  • 916
  • 1

От Арда излязоха с публикация в социалните мрежи, с която благодариха на феновете си за подкрепата по време на похода на тима в Европа. Снощи отборът от Кърджали загуби от Ракув и остана на крачка от това да влезе в основната фаза на Лигата на конференциите.

Ето какво пишат от Арда:

Фенове на АРДА,

Благодарим Ви за прекрасното европейско футболно лято, което изживяхме. Заедно с Вас написахме една огромна страница в историята на любимия ни клуб. Благодарим Ви, че бяхте зад отбора във всеки един момент. АРДА вече е име в Европа и ние сме сигурни, че най-доброто предстои. Това, което направиха футболистите на АРДА през последните два месеца остава завинаги.

Сега предстоят битки в родното футболно първенство. Заедно с Вас сме сигурни, че следващото лято отново ще имаме поводи за радост и европейски успехи.

Ръководството на ПФК АРДА изказва благодарност към всички, които подкрепяха отбора на АРЕНА АРДА срещу ХИК Хелзинки, Кауно Жалгирис и снощи срещу полския Ракув. Надяваме се, че сред малките фенове, които подкрепяха батковците от първия отбор, се крият бъдещите звезди на АРДА.

