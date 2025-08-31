Популярни
Арда 0:0 Берое, греда за гостите

  • 31 авг 2025 | 17:00
  • 1457
  • 4
Арда 0:0 Берое, греда за гостите

Арда и Берое играят един срещу друг в двубой от седмия кръг на efbet Лига. Резултатът към момента в Кърджали е 0:0.

Двубоят започна равностойно, а първият удар дойде в 10-ата минута. Тогава Лъчезар Котев отправи изстрел, но високо над напречната греда. Берое отговори с нападение, при което Алберто Салидо се справи със защитата и от около 10-11 метра шутира опасно по земя. Топката обаче се отклони в страничния стълб.

В 12-ата минута Велковски опита късмета си от дистанция, но Мота изби в корнер.

АРДА 0:0 БЕРОЕ

Стартови състави:

Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 4. Давид Акинтола, 9. Георги Николов, 10. Светослав Ковачев, 11. Андре Шиняшики, 20. Серкан Юсеин, 23. Емил Виячки, 35. Димитър Велковски, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа

Берое: 1. Артур Мота, 3. Хуан Пабло Саломони, 7. Хуанка Пинеда, 8. Алехандро Масого, 10. Нене, 11. Исмаел Ферер, 14. Викторио Вълков, 19. Карлос Алгара, 21. Алберто Салидо, 23. Тижан Сона, 25. Жоао Милейрао

