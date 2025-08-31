Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

Арда и Берое се изправят един срещу друг в двубой от седмия кръг на efbet Лига. Мачът в Кърджали стартира в 17:00 часа с първия съдийски сигнал на Никола Попов.

Двата отбора имат по 5 точки в актива си и са съседи в класирането. Домакините заемат 13-ата позиция, докато заралии са едно място по-напред.

"Небесносините" приключиха участието си в евротурнирите, след като преди 3 дни загубиха и реванша срещу полския Ракув (1:2) и не успяха да влязат в основната схема на Лигата на конференциите. Все пак тимът на Александър Тунчев натрупа достатъчно самочувствие с представянето си на международната сцена, което със сигурност би могло да помогне на играчите му в родния шампионат.

В последния кръг от елита Арда отстъпи на Славия с 0:2, а преди това завърши при нулево равенство с Локомотив (Пловдив), така че днес ще търси завръщане на победния път.

Същото важи и за гостите от Стара Загора, които допуснаха поражение от Ботев (Пловдив) в последната си среща. Тя беше преди две седмици, тъй като сблъсъкът с Лудогорец беше отложен по желание на "орлите", за които предстоеше важен реванш с Шкендия от плейофите в Лига Европа.

АРДА - БЕРОЕ

НАЧАЛО: 17:00 часа

СЪДИЯ: Никола Попов

СТАДИОН: "Арена Арда", Кърджали