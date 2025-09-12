Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Легенда на Порто се включва в благотворителния мач на легендите

Легенда на Порто се включва в благотворителния мач на легендите

  • 12 сеп 2025 | 17:42
  • 707
  • 0

Легендата на Порто Витор Баия ще бъде част от сборния състав на португалските звезди за благотворителния “Мач на легендите”, който ще се проведе на 15 септември в Лисабон. На стадион “Жозе Алваладе” един срещу друг ще се изправят отборът на световни футболни легенди срещу сборен състав на Португалия.

Бившият вратар прекарва почти цялата си кариера в Порто, с който печели 26 трофея. Той печели титлата на Португалия десет пъти и Купата на страната пет пъти. Баия е част от един от най-успешните периоди в историята на клуба, който триумфира с Купата на УЕФА през 2003 г. и в Шампионската лига през 2004 г.

Световни шампиони, носители на "Златната топка" и още куп звезди събират в Лисабон за благотворителен мач, целящ да събере над 1 милион евро
Световни шампиони, носители на "Златната топка" и още куп звезди събират в Лисабон за благотворителен мач, целящ да събере над 1 милион евро

Витор прекарва три години в Барселона, където е съотборник на Христо Стоичков. Става шампион на Испания през 1998 г. и печели КНК през 1997 г. Има 80 мача за националния отбор на Португалия, а два пъти е избиран за Футболист на годината на страната.

Румънската легенда Джика Хаджи също ще показва класа в мача на легендите
Румънската легенда Джика Хаджи също ще показва класа в мача на легендите

Организацията Sport Global Group събира някои от най-големите имена в историята на футбола за един от най-мащабните благотворителни мачове в Европа, който ще се проведе на стадиона на Спортинг "Жозе Алваладе". Билетите могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник.

На почивката на двубоя публиката ще бъде забавлявана от популярното музикално дуо "Калема" в очакване на Световното първенство през 2030 г., на което Португалия ще бъде съдомакин. Легендите ще играят пред повече от 50 000 фенове на стадиона и милиони зрители, които ще следят мача онлайн или по телевизията.

Легендарен капитан на Бразилия се включва във футболния празник в Лисабон
Легендарен капитан на Бразилия се включва във футболния празник в Лисабон

„Благотворителният мач на легендите“ има за цел да надхвърли сумата от 1 милион евро в подкрепа на различни благотворителни каузи, както международни, така и национални, в мисия, в която футболното семейство се стреми да се отблагодари на най-нуждаещите се семейства по света. Събраните средства са предназначени за организации, които предоставят жизненоважна подкрепа на нуждаещи се общности. Всички приходи от „Благотворителния мач на легендите“ ще подкрепят бенефициентите на фондацията, включително Украинския червен кръст и Каритас Португалия.

Савиола за благотворителния спектакъл в Лисабон: Ще се забавляваме много в този специален мач
Савиола за благотворителния спектакъл в Лисабон: Ще се забавляваме много в този специален мач

Сред Световните легенди са Христо Стоичков и Красимир Балъков. Към състава на Световните легенди се включват футболисти като Карлес Пуьол (Испания), Роберто Карлош (Бразилия), Петер Шмайхел (Дания), Едвин ван дер Сар (Нидерландия), Кафу (Бразилия), Хавиер Санети (Аржентина), Диего Лугано (Уругвай), Леонардо Бонучи (Италия), Гайска Мендиета (Испания), Юри Джоркаеф (Франция), Кристиан Карамбьо (Франция), Марек Хамшик (Словакия), Йоргос Карагунис (Гърция), Георге Хаджи (Румъния), Хенрик Ларсон (Швеция), Шота Арвеладзе (Грузия), Хавиер Савиола (Аржентина) и Роналдиньо (Бразилия).

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Симеоне: Аз съм най-наблюдаваната фигура и поемам цялата отговорност, победата ще е облекчение

Симеоне: Аз съм най-наблюдаваната фигура и поемам цялата отговорност, победата ще е облекчение

  • 12 сеп 2025 | 15:43
  • 781
  • 0
Киву за дербито срещу Ювентус: Трябва да се възползваме от нашите моменти

Киву за дербито срещу Ювентус: Трябва да се възползваме от нашите моменти

  • 12 сеп 2025 | 15:21
  • 911
  • 1
Юсуфа Мукоко обясни колко трудно му е било заради спекулациите, че е лъгал за възрастта си

Юсуфа Мукоко обясни колко трудно му е било заради спекулациите, че е лъгал за възрастта си

  • 12 сеп 2025 | 15:05
  • 1165
  • 1
Рабио за скандала: Това, което се случи в Марсилия, може да се случи навсякъде

Рабио за скандала: Това, което се случи в Марсилия, може да се случи навсякъде

  • 12 сеп 2025 | 14:54
  • 4479
  • 2
Познайте какво ще се случи в дербито на Манчестър и може да спечелите 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

Познайте какво ще се случи в дербито на Манчестър и може да спечелите 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

  • 12 сеп 2025 | 14:51
  • 1868
  • 1
Световен шампион с Аржентина: Някои взимат кокаин и пушат джойнт и получават шест месеца, аз отнесох две години за сироп

Световен шампион с Аржентина: Някои взимат кокаин и пушат джойнт и получават шест месеца, аз отнесох две години за сироп

  • 12 сеп 2025 | 14:48
  • 2000
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Ботев и Монтана

11-те на Ботев и Монтана

  • 12 сеп 2025 | 18:41
  • 616
  • 0
БФС реши: Арда ще домакинства срещу ЦСКА и Черно море извън Кърджали

БФС реши: Арда ще домакинства срещу ЦСКА и Черно море извън Кърджали

  • 12 сеп 2025 | 18:23
  • 3532
  • 2
Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

  • 12 сеп 2025 | 14:16
  • 36171
  • 60
Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

  • 12 сеп 2025 | 15:06
  • 10395
  • 6
Берое 0:0 Ботев (Враца)

Берое 0:0 Ботев (Враца)

  • 12 сеп 2025 | 17:30
  • 5244
  • 2
Германия сложи край на приказката на Финландия

Германия сложи край на приказката на Финландия

  • 12 сеп 2025 | 18:53
  • 5336
  • 0