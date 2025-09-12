Легенда на Порто се включва в благотворителния мач на легендите

Легендата на Порто Витор Баия ще бъде част от сборния състав на португалските звезди за благотворителния “Мач на легендите”, който ще се проведе на 15 септември в Лисабон. На стадион “Жозе Алваладе” един срещу друг ще се изправят отборът на световни футболни легенди срещу сборен състав на Португалия.

Бившият вратар прекарва почти цялата си кариера в Порто, с който печели 26 трофея. Той печели титлата на Португалия десет пъти и Купата на страната пет пъти. Баия е част от един от най-успешните периоди в историята на клуба, който триумфира с Купата на УЕФА през 2003 г. и в Шампионската лига през 2004 г.

Световни шампиони, носители на "Златната топка" и още куп звезди събират в Лисабон за благотворителен мач, целящ да събере над 1 милион евро

Витор прекарва три години в Барселона, където е съотборник на Христо Стоичков. Става шампион на Испания през 1998 г. и печели КНК през 1997 г. Има 80 мача за националния отбор на Португалия, а два пъти е избиран за Футболист на годината на страната.

Румънската легенда Джика Хаджи също ще показва класа в мача на легендите

Организацията Sport Global Group събира някои от най-големите имена в историята на футбола за един от най-мащабните благотворителни мачове в Европа, който ще се проведе на стадиона на Спортинг "Жозе Алваладе". Билетите могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник.

На почивката на двубоя публиката ще бъде забавлявана от популярното музикално дуо "Калема" в очакване на Световното първенство през 2030 г., на което Португалия ще бъде съдомакин. Легендите ще играят пред повече от 50 000 фенове на стадиона и милиони зрители, които ще следят мача онлайн или по телевизията.

Легендарен капитан на Бразилия се включва във футболния празник в Лисабон

„Благотворителният мач на легендите“ има за цел да надхвърли сумата от 1 милион евро в подкрепа на различни благотворителни каузи, както международни, така и национални, в мисия, в която футболното семейство се стреми да се отблагодари на най-нуждаещите се семейства по света. Събраните средства са предназначени за организации, които предоставят жизненоважна подкрепа на нуждаещи се общности. Всички приходи от „Благотворителния мач на легендите“ ще подкрепят бенефициентите на фондацията, включително Украинския червен кръст и Каритас Португалия.

Савиола за благотворителния спектакъл в Лисабон: Ще се забавляваме много в този специален мач

Сред Световните легенди са Христо Стоичков и Красимир Балъков. Към състава на Световните легенди се включват футболисти като Карлес Пуьол (Испания), Роберто Карлош (Бразилия), Петер Шмайхел (Дания), Едвин ван дер Сар (Нидерландия), Кафу (Бразилия), Хавиер Санети (Аржентина), Диего Лугано (Уругвай), Леонардо Бонучи (Италия), Гайска Мендиета (Испания), Юри Джоркаеф (Франция), Кристиан Карамбьо (Франция), Марек Хамшик (Словакия), Йоргос Карагунис (Гърция), Георге Хаджи (Румъния), Хенрик Ларсон (Швеция), Шота Арвеладзе (Грузия), Хавиер Савиола (Аржентина) и Роналдиньо (Бразилия).

Снимки: Imago