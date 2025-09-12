Румънската легенда Джика Хаджи също ще показва класа в мача на легендите

Емблемата на румънския футбол - Георге Хаджи, също ще блести на “Жозе Алвеладе” в Лисабон в очаквания с голям интерес двубой на звездите от близкото минало. Мачът, в който ще играят и българите Христо Стоичков и Красимир Балъков, ще бъде в понеделник вечер.

“Радвам се да участвам в благотворителния мач на легендите. Събитието е за добра кауза и с големи приятели на футбола като Фиго - моят приятел и бивш съотборник в Барса и сериозен съперник с тима на Португалия. Най-хубавият ми спомен е от Световното първенство през 1994 г. Ще се видим в Лисабон”, заяви Хаджи.

Той ще бъде част от състава на световните звезди, част от които са още легенди като Едвин ван дер Сар, Петер Чех, Джон Тери, Майкъл Оуен, Карлес Пуйол, Гайска Мендета, Юри Джоркаеф, Алесандро дел Пиеро, Хенрик Ларсон, Кафу, Хавиер Санети, Роберто Карлош, Кака и Хавиер Савиола. В тима ще бъде и боксовият шампион Олександър Усик.

Срещу тях ще излезе силен състав на португалските легенди, воден от капитана Луиш Фиго. До него ще бъдат европейските шампиони от 2016 г. Рикардо Куарешма, Нани, Елисеу, Бруно Алвеш, Рикардо Карвальо и Пепе, както и носители на Шампионската лига – Фабио Коентрао, Маниш, Паулета, Витор Байя, Жозе Босингва и Деко. Сред потвърдените легенди са още Бето, Жорже Андраде, Дани, Тиаго Мендеш, Симон, Елдер Пощига, Нуно Гомеш и Кощиня, който ще бъде и треньор на тима.

Организацията Sport Global Group събира някои от най-големите имена в историята на футбола за един от най-мащабните благотворителни мачове в Европа, който ще се проведе на стадиона на Спортинг "Жозе Алваладе". Билетите могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник.

На почивката на двубоя, който има за цел да събере 1 млн. евро за благотворителност, публиката ще бъде забавлявана от популярното музикално дуо "Калема" в очакване на Световното първенство през 2030 г., на което Португалия ще бъде съдомакин. Легендите ще играят пред повече от 50 000 фенове на стадиона и милиони зрители, които ще следят мача онлайн или по телевизията.