Хулио Веласкес застава пред медиите утре

Треньорът на Левски - Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя от 8-ия кръг на efbet Лига срещу Локомотив София.

Брифингът ще се проведе в 16:00 часа в събота, 13 септември в залата за пресконференции в Сектор "В" на стадион "Георги Аспарухов".

Тренировката в събота, 13 септември стартира в 11:00 часа и ще се проведе на стадион "Георги Аспарухов". Заниманието ще бъде открито за представители на медиите в първите 15 минути.

Двубоят с Локомотив София е в неделя, 14 септември от 20:30 часа на стадион "Локомотив" в София.