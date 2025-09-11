Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

  • 11 сеп 2025 | 18:59
  • 2588
  • 3
Дисциплинарната комисия на УЕФА глоби Левски с 10 000 евро за дискриминационни скандирания на феновете на "сините" към футболистите на АЗ Алкмаар в реванша между двата тима от плейофите в Лига на конференциите, завършил 4:1 за нидерландците. Това показва справка в официалната страница на европейската централа, където е постановено на Левски да бъде забранено да продава билети за следващото си гостуване в евротурнирите. Освен това над "сините" тегне и условна присъда: при нова издънка, софийският тим ще бъде без агитка при следващото си гостуване.

Освен Левски, от Нион са наложили санкции на още три клуба, като Майнц 05 е глобен с 40 000 евро, включително 20 000 за използването на сигнални ракети в мача срещу Розенборг. Хамарби и Рейнджърс също бяха глобени с по 20 000 евро и получиха рестрикции в следващите си мачове от евротурнирите.

