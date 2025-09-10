Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде мнението си пред Sportal.bg относно националния отбор и родния футбол. В четвъртък и неделя "лъвовете" паднаха с по 0:3 срещу Испания и Грузия в световните квалификации, което доведе до напускането на селекционера Илиан Илиев. Босът на най-стария столичен клуб призова разпалено държавата да помогне на най-популярния спорт у нас.

"Държавата трябва да помогне на българския футбол! Преди началото на следващия сезон да се приеме, че който клуб от "А" група има минимум шестима българи през целия мач, може и с цяла единайсеторка да е, но минимум шестима, получава два милиона евро от държавата. Който иска да не го спазва и да си залага на чужденци, прав му път. Но десет клуба да започнат да залагат на минимум шестима българи, ще даде резултат. Нашите футболисти трябва да играят! А за минимум шестима за мач трябва да поддържаш значи поне двойно повече в състава, което значи, че 120-150 български футболисти ще започнат да получават шанс. Само така ще стане. И пак да кажа - през целия мач, а не да започнеш, пък да можеш да ги смениш. Стига чики-рики!

От години при юношите и младежите записваме сравнително добри резултати - губим, но и побеждаваме. Не е толкова зле. Но после нишката се къса. Защо? Защото децата ни не получават шанс. Аз това и на моя старши треньор го говоря. Как да се развие един футболист, ако не го пускаш да играе? Ламин Ямал навърши 17 години на европейското първенство - брей, ти да видиш! Значи испанците могат. Значи в Барселона ли са будали и не разбират? При нас на 17 редовно търкат пейките или играят по долните групи. Е, как да стане?

Вие не видяхте ли, че Испания ни пожали. Добре че беше Христо Стоичков, заради него решиха да не правят това, което после направиха на Турция. Поведоха 3:0 и започнаха да се забавляват. Не го ли забелязахте? Грузия ни уби. А едно време не ги брояхме, били сме ги като тупан. Затова казвам - държавата да започне да помага на футбола. Това са български футболисти, свири се българският химн, не звучи Дайчовото хоро. И да вземат да оправят Националния стадион или за 70-80 милиона да построят нов. На трибуните имаше 40 000 зрители, беше красиво, хореография. Но хората искаха и радост да получат някаква. Това е националният отбор на България, не е отборът на Хасан Чинчири. Тръгнали сме с пръдня боя да правим!

Илиан Илиев правилно слиза от поста. Абсолютно разминаване между това, което се говореше и това, което правеше. Но затова трябва да имаш нещо в панталонките. Окей, пусна в игра младите Ценов и Божинов, но направи куп други грешки. Аз твърдя, че Кристиян Балов и Кристиян Стоянов са пет пъти по-класни от други повикани. Със страх не може да направиш нищо. А вече фаталната му грешка беше, че носеше близо две години две дини под една мишница. Не може да си национален селекционер и да следиш само футболистите в своето обкръжение. Всеки кръг трябва да си на поне три мача от първенството, да наблюдаваш отборите от трибуната. А ти си се занимаваш с твоя клубен отбор всеки ден, не си отделяш крачето от варненските алеи - как така ще стане?! Ами няма да стане, разбира се.

Тези квалификации сме ги загубили, ясно е. Искам да отправя съвет към Георги Иванов. Той трябва да се довери на смел треньор и да потърси държавата. Повтарям: дър-жа-ва-та! Това е най-важното. Без държавата няма как да стане. Нека обърнат внимание и на футбола - така както помагат на волейбола, на баскетбола и т.н., да помогнат на футбола. Иначе е ала-бала. Георги Иванов обира сега негативите на едно дълго управление преди него. Тогава, когато аз, Наско Сираков, Емил Костадинов, Йордан Лечков многократно казвахме, че трябва да се направи всичко, за да играят по цял мач по двама-трима българи, че това е много важно. Но - получаваше се телевизор без говор отсреща", каза босът на "белите".