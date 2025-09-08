Илиан Илиев: Утре ще имам разговор с Георги Иванов

Националният селекционер Илиан Илиев заяви пред Sportal.bg, че към днешна дата продължава да е начело на "трикольорите". Специалистът разкри, че вчера е инициирал среща между него и ръководните фактори в Българския футболен съюз, като решението относно бъдещето на "А" отбора ще се вземе утре.

"Не е вярно, че вече не съм треньор на националния отбор. В неделя инициирах среща с ръководството на Футболния съюз. Заявих, че с оглед обстановката, която се създава около националите в тази много трудна група от световните квалификации, е най-добре да се стигне до някаква промяна. А знаете, че в такава ситуация промяната винаги засяга треньорското ръководство. Разбрахме се, че утре ще имаме разговор, след който трябва да излезе официална информация", заяви варненският специалист.

Бившият халф на Черно море, Левски, Бенфика, Славия и АЕК пое "лъвовете" в края на 2023 година, след като сърбинът Младен Кръстаич беше уволнен. Илиев дебютира с 2:2 срещу Унгария на Националния стадион "Васил Левски". В последните две официални срещи нашите паднаха с по 0:3 от Испания и Грузия в световните квалификации. Следващият мач на България е на 11 октомври срещу Турция на Винченцо Монтела.

Снимки: Startphoto