Бивш капитан на ЦСКА започна тренировки със Септември (Сф)

  • 10 сеп 2025 | 12:52
  • 1945
  • 0
Бивш капитан на ЦСКА започна тренировки със Септември (Сф)

Бившият национал на България Божидар Чорбаджийски започна тренировки със Септември (София), предаде БТА. 30-годишният централен защитник за последно игра в Диошдьор, но от лятото е свободен агент, след като преди няколко седмици е прекратил отношенията си с унгарците. В момента той само поддържа форма с отбора на Септември като очаква оферти от чуждестранни клубове.

Вариант да подпише със септемврийци обаче няма, тъй като в селекцията на треньора Стамен Белчев има достатъчно футболисти на тази позиция. Там дори очакват до дни да излезе работната виза на нигерийския бранител и да се включи в състава.

Чорбаджийски, чийто по-малък брат Георги в момента е футболист на ЦСКА, също е юноша на "червените" и в България не е играл за друг отбор. През 2020 г. той напусна страната, за да подпише със Стал (Миелец) в Полша, а след това кариерата му продължи във Видзев (Лодз) и в унгарския Диошдьор. За националния отбор на България има 11 мача, като дебютира при успеха с 4:3 над Люксембург на 9 юни 2016 г. и дори прави асистенция. Последната му изява с националната фланелка е на 12 юни 2022 г. при нулевото равенство с Грузия от Лига на нациите. Срещата обаче ще се запомни с инцидента с автобуса на българския тим при пристигането в Тбилиси, при който пострада халфа Тодор Неделев.

