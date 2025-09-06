Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Франция
  3. Мбапе за головите постижения на Тиери Анри и Жиру

Мбапе за головите постижения на Тиери Анри и Жиру

  • 6 сеп 2025 | 13:38
  • 348
  • 0
Мбапе за головите постижения на Тиери Анри и Жиру

Френският нападател Килиан Мбапе заяви, че изравняването на актива от 51 гола за националния отбор с този на Тиери Анри е чест, но добави, че подобряването на рекорда на Оливие Жиру за всички времена не е нещо, върху което се съсредоточава, тъй като остава концентриран върху спечелването на трофеи с "петлите".

Голът на Мбапе в 82-рата минута на мача срещу Украйна беше 51-ви на сметката му за държавния тим и го изравни с Анри на второ място в класацията на голмайсторите за Франция за всички времена. Жиру е начело с 57 попадения. Франция победи с 2:0 в срещата от световните квалификации, играна в Полша.

"Поздравления за Тиери Анри! Но сега искам да го надмина! Чест е да се изравня с играч като него", каза 26-годишният Мбапе пред телевизия TF1, цитиран от БТА.

"Всички знаят какво означава той за нас, французите. Още повече за нападателите. Той е човек, който проправи път за нас, а аз изпитвам голямо уважение и възхищение към него. Достигането на този важен етап толкова рано е лудост, но ми харесва. Искам да продължа и най-вече да печеля мачове и титли", добави футболистът.

Килиав Мбапе е категорично напът да изпревари Оливие Жиру, който приключи международната си кариера след края на Европейското първенство през 2024 година, когато Франция загуби от бъдещия шампион Испания на полуфиналите.

От дебюта си за представителния състав на Франция през 2017 година Мбапе вече се радва на блестяща международна кариера, включително триумф на Световното първенство през 2018-а и титла в Лигата на нациите през сезон 2020/2021.

"Рекордът се приближава, но това не е нещо, за което мисля. Не знам дали това е така, защото мисля, че мога да го подобря или защото смятам, че има по-важни неща. Но е вярно, че да бъдеш голмайстор номер 1 в историята на френския национален отбор не е малък подвиг", заяви още нападателят на Реал Мадрид.

Следващият мач на Франция е домакинство срещу Исландия в група D на стадион "Парк де Пренс" във вторник.

