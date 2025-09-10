Популярни
Мбапе изпревари Анри и се доближи до рекордьора по голове за Франция

  • 10 сеп 2025 | 11:22
  • 701
  • 0
Мбапе изпревари Анри и се доближи до рекордьора по голове за Франция

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе се изкачи на второ място в списъка на голмайсторите на френския национален отбор за всички времена.

Франция взе труден успех над Исландия след обрат
Франция взе труден успех над Исландия след обрат

Снощи "петлите" победиха Исландия с 2:1 у дома в квалификационен мач за Световното първенство през 2026-а. Мбапе отбеляза един гол, негов 52-и за представителния тим. Той изпревари легендарния нападател Тиери Анри (51 гола) по този показател. Номер 1 в историята на френския национален отбор е Оливие Жиру с 57 попадения. 26-годишният настоящ капитан е световен шампион от Мондиал 2018 и сребърен медалист от Мондиал 2022, където стана голмайстор с осем гола. През 2021-ва с Франция той триумфира и в турнира Лига на нациите.

Анри игра за френския национален отбор от 1997 до 2010 година, като има 123 мача и също беше капитан. Той е световен (1998 г.) и европейски шампион (2000 г.), носител на Купата на конфедерациите (2003 г.), а също и сребърен медалист от Мондиал 2006.

Снимки: Gettyimages

