Мбапе изпревари Анри и се доближи до рекордьора по голове за Франция

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе се изкачи на второ място в списъка на голмайсторите на френския национален отбор за всички времена.

Франция взе труден успех над Исландия след обрат

Снощи "петлите" победиха Исландия с 2:1 у дома в квалификационен мач за Световното първенство през 2026-а. Мбапе отбеляза един гол, негов 52-и за представителния тим. Той изпревари легендарния нападател Тиери Анри (51 гола) по този показател. Номер 1 в историята на френския национален отбор е Оливие Жиру с 57 попадения. 26-годишният настоящ капитан е световен шампион от Мондиал 2018 и сребърен медалист от Мондиал 2022, където стана голмайстор с осем гола. През 2021-ва с Франция той триумфира и в турнира Лига на нациите.

Kylian Mbappé, now France’s 2nd all-time top goalscorer 🇫🇷⭐ pic.twitter.com/5eGE67Tqv2 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) September 9, 2025

Анри игра за френския национален отбор от 1997 до 2010 година, като има 123 мача и също беше капитан. Той е световен (1998 г.) и европейски шампион (2000 г.), носител на Купата на конфедерациите (2003 г.), а също и сребърен медалист от Мондиал 2006.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages