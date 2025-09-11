Нуно Гомеш също е част от “Мача на легендите”

Европейският шампион с Португалия Нуно Гомеш също е част от благотворителния “Мач на легендите”, който ще се проведе на 15 септември в Лисабон. На стадион “Жозе Алваладе” един срещу друг ще се изправят отборът на световни футболни легенди срещу сборен състав на португалски звезди от миналото.

“Нямам търпение да ви видя в Лисабон на благотворителния мач на легендите”, сподели Нуно Гомеш. Бившият нападател има 79 мача и 29 гола за националния отбор на Португалия. Освен триумфа на Евро 2004 той е и бронзов медалист от Евро 2000. Клубната му кариера му минава през Боависта, Бенфика, Фиорентина, Брага и Блекбърн.

Световни шампиони, носители на "Златната топка" и още куп звезди събират в Лисабон за благотворителен мач, целящ да събере над 1 милион евро

Участие в спектакъла ще вземат и носителят на "Златната топка" Христо Стоичков и друг от героите от САЩ'94 - Красимир Балъков. Билетите могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. See Tickets ще се занимава с управлението на билетите за събитието.

Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник. На почивката на двубоя, който има за цел да събере 1 млн. евро за благотворителност, публиката ще бъде забавлявана от популярното в Португалия музикално дуо "Калема".

Роберто Карлош: Много съм развълнуван за двубоя в Лисабон

Организацията Sport Global Group събира някои от най-големите имена в историята на футбола за един от най-мащабните благотворителни мачове в Европа в очакване на Световното първенство през 2030 г., на което Португалия ще бъде съдомакин. Легендите ще играят пред повече от 50 000 фенове на стадиона и милиони зрители, които ще следят мача онлайн или по телевизията.

В сътрудничество с Португалската футболна федерация (FPF) мачът ще изправи едни срещу други португалски легенди и звезди от останалия свят в събитие, което цели да събере над 1 милион евро за благотворителни организации, подкрепящи общности и семейства в уязвимо положение. Всички приходи от „Благотворителния мач на легендите“ ще подкрепят бенефициентите на фондацията, включително Украинския червен кръст и Каритас Португалия

Христо Стоичков с призив към феновете преди благотворителния мега спектакъл в Португалия

Португалската селекция от легенди ще бъде с капитан Луиш Фиго, а към нея ще се присъединят и герои от историческата победа на Евро 2016 като Рикардо Куарешма, Нани, Елизеу, Пепе и Рикардо Карвальо. Победители в Шампионската лига като Фабио Коентрао, Маниш, Уго Алмейда, Витор Баия, Жозе Босингва и Деко също ще присъстват на тази специална вечер, както и други известни португалски легенди, сред които Бето, Жорже Андраде, Дани, Тиаго Мендеш, Хелдер Пощига, Нуно Гомеш и Шимао. Отборът ще бъде воден от друг носител на Шампионската лига – Кощиня.

Майкъл Оуен за благотворителния мач на легендите със Стоичков и Балъков: Нямам търпение да обуя отново бутонките

В състава на световните легенди освен Христо Стоичков и Красимир Балъков, който ще бъде воден от Петер Шмайхел са още Кака, Алесандро Дел Пиеро, Роберто Карлош, Петер Чех, Едвин ван дер Сар, Рене Игита, Карлес Пуйол, Джон Тери, Кафу, Хавиер Санети, Марко Матераци, Георге Хаджи, Юри Джоркаеф, Кристиан Карембьо, Гайска Мендиета, Марек Хамшик, Хавиер Савиола, Майкъл Оуен и Хенрик Ларсон.

Следвай ни:

Снимки: Imago