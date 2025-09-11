Популярни
Ямаха представи официално първия си V4 мотор за MotoGP

  • 11 сеп 2025 | 17:34
Японският производител Ямаха представи официално първия си V4 мотор за MotoGP, който ще направи своя състезателен дебют по време на предстоящата този уикенд Гран При на Сан Марино.

На „Мизано“ тази прототипна машина ще бъде поверена на тестовия пилот на Ямаха Аугусто Фернандес, който ще участва в „уайлд кард“. Четиримата титулярни пилот на марката от Ивата – заводските пилот Фабио Куартараро и Алекс Ринс, както и сателитните на Прамак Джак Милър и Мигел Оливейра ще използват конвенционалния мотоциклет с двигател с редово разположение на цилиндрите.

Както е известно Ямаха е единственият останал производител, който все още използва подобен двигател, тъй като Априлия, Дукати, КТМ и Хонда са с V-образни двигатели. Това дава много по-ниска мощност на Ямаха, което се отразява на ускоренията от бавните завои и на дългите прави, на които пилотите на японците често са безсилни срещу своите съперници.

Гран При на Австрия показа колко много Ямаха се нуждае от V4 двигател

Поради тази причина още през миналото лято в Ивата започна работа по V-образния двигател, чието развитие беше поверено основно на Фернандес и Андреа Довициозо. В началото на седмицата Куартараро и Ринс също изпробваха тази нова машина по време на частен тест на „Каталуния“, а сега предстои и състезателният дебют на мотора с Фернандес.

Какво време постигна Куартараро в първия си тест с V4 мотора на Ямаха

Този мотоциклет отново ще бъде изпробван от Куартараро, Ринс и Милър и по време на официалния тест, който ще се проведе на „Мизано“ в понеделник. От Ямаха все още не са коментирали дали някой от тях ще го използва и в състезателни условия преди края на 2025 година, или не.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

Снимки: Yamaha Racing

