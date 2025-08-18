Гран При на Австрия показа колко много Ямаха се нуждае от V4 двигател

Изминалият уикенд за Гран При на Австрия показа колко много Ямаха се нуждае от V-образен двигател за своя мотор в MotoGP.

„Ред Бул Ринг“ е сред пистите, на които високата максимална мощност е от изключително голяма значение за постигането на добри резултати. Австрийското трасе разполага с много зони на тежки ускорения, в които машините на Ямаха просто изостават със своя по-слаб двигател, който разполага с редово разположение на цилиндрите.

Новият V-образен двигател на Ямаха все още не е достатъчно бърз

Този пасив на Ямаха се видя много ясно през изминалия уикенд, в който машините на японския производител редовно бяха в дъното на класирането. В състезанието вчера Фабио Куартараро, Алекс Ринс, Джак Милър и Мигел Оливейра се движеха на последните четири позиции през цялото време и съответно завършиха на последните четири места. Най-близкият пилот пред тях беше Ай Огура, който финишира на 6.8 секунди пред Куартараро.

От гледна точка максималната скорост изоставането на Ямаха не беше толкова голяма, но тук голям ефект има и въздушната струя. Най-високата скорост, която пилот на Ямаха записа в хода на целия уикенд, беше 317.1 км/ч от страна на Оливейра в първата фаза на квалификацията. Милър записа 314.4 км/ч в същата сесия, докато заводските пилоти Ринс и Куартараро стигнаха до съответно 313.0 и 310.3 км/ч по време на съботния спринт.

Куартараро се надява Ямаха да подобри състезателното си темпо до края на сезона

Най-високата скорост изобщо за уикенда беше регистрирана от Педро Акоста, който със своя КТМ разви 318.5 км/ч по време на втората фаза на квалификацията. До същата стойност стигнаха още Огура, Франко Морбидели, Енеа Бастианини и Брад Биндър.

Важно е да отбележим, че „Ред Бул Ринг“ е едно уникално трасе в календара на MotoGP, на което високата мощност на ускорение е изключително важна за постигането на добри резултати. Изминалият уикенд показа колко много Ямаха изостава в това отношение от останалите производители, а този проблем може да бъде решен най-лесно с преминаването към V-образен двигател, какъв Ямаха разработва от около година насам. Все още обаче този нов мотоциклет не дава достатъчно добри резултати на тестовете, за може марката от Ивата да мисли за неговото използване по време на състезанията.

Снимки: Gettyimages