Какво време постигна Куартараро в първия си тест с V4 мотора на Ямаха

  • 10 сеп 2025 | 17:49
  • 270
  • 0

В понеделник Фабио Куартараро направи своя първи тест с новия V4 мотор на Ямаха, който ще направи своя състезателен дебют с Аугусто Фернандес на „Мизано“ в края на седмицата.

Световният шампион за 2021 година подкара машината по време на частен тест, който беше организиран от Ямаха и Хонда в деня след Гран При на Каталуния. Поради естеството на теста представители на медиите не бяха допуснати, а от Ямаха все още не са коментирали официално изпитанията.

Въпреки това източници съобщават какво време е постигнал Куартараро на борда на V4 мотоциклета в рамките на следобедните часове на теста. В тях той е завъртял обиколка за 1:39.4, която е с 1.6 секунди по-слаба от тази, с която той стигна до второто място в квалификацията на „Каталуния“ в събота. Трябва да се отбележи обаче, че условията по време на теста бяха доста по-неблагоприятни, тъй като в сутрешните часове преваля, което отми част от гумата, която беше отложена върху идеалната линия в хода на състезателния уикенд.

Със сигурност Куартараро ще бъде обект на огромен интерес от страна на медиите по време на утрешния медиен ден преди Гран При на Сан Марино. Очаква се тогава французинът да сподели първите си впечатления от новия мотор на Ямаха, който той ще тества и по време на официалния тест на „Мизано“ в понеделник.

