  3. Големият шеф на Ферари и Ювентус полага общественополезен труд след сделка със съда

  • 10 сеп 2025 | 16:57
  • 739
  • 0

Големият шеф на Ферари и Ювентус Джон Елкан ще полага общественополезен труд в продължение на една година като част от неговото споразумение със съда в Италия зпо спора за укриване на данъци, съобщава BBC.

Въпросните данъци са свързани с наследството, което Елкан и неговите брат и сестра Лапо и Джинерва са получили след смъртта на тяхната баба Марела Карачиоло през 2019 година. Като част от своето споразумение със съда в Италия Джон, Лапо и Джинерва Елкан ще заплатят общо 183 милиона евро на данъчните власти в Италия, но без да признават, че са виновни по обвиненията за укриване на данъци.

„Желанието на Джон Елкан за пробация трябва да се гледа от контекста и не означава, както и споразумението с данъчните власи не означава, признание на вината. Ако тази молба бъде удовлетворена и господин Елкан бъде поставен в изпитателен срок, след неговия край всички обвинения срещу него ще бъдат свалени. Този развой ще бъде същия като този с Джинерва и Лапо“, заяви за BBC адвокатът на семейство Елкан – Паоло Синискалчи.

Според обвинението на прокуратурата в Италия Джон, Джинерва и Лапо не са декларирали полученото наследство с обща стойност от близо един милиард евро и приходи от 248.5 милиона евро, тъй като тяхната баба е живяла в Швейцария. Този процес е част от по-голямото дело между Джон, Джинерва и Лапо Елкан срещу тяхната майка Маргарита Аниели относно наследството на Джани Аниели.

Желанието на Маргарита Аниели е тя да анулира споразумения, които тя е подписала през 2004 година, след смъртта на нейния баща, за да може да прехвърли своето наследство на стойност 1.2 милиарда на своите пет деца от втория си брак. Джон Елкан е най-възрастното дете на Маргарита Аниели от нейния първи брак. От 2018 година насам той е председател на Ферари, а от 2021 оглавява и Стелантис.

Все още не е ясно точно как Джон Елкан ще положи своя общественополезен труд. Според агенция Reuters това може да включва и работа с домове за стари хора или в центрове, които помагат на хора с различни зависимости.

Снимки: Gettyimages

