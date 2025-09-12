Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

Берое и Ботев (Враца) се изправят един срещу друг в първи двубой от осмия кръг на efbet Лига. Мачът в Стара Загора стартира в 17:30 часа, а главен съдия ще бъде Кристиян Колев.

Двата тима се намират близо един до друг в класирането, но ситуацията при гостите е малко по-добра. Ботев вдигна представянето през новия сезон и към момента има само една загуба от старта на кампанията. Отборът на Христо Янев има две победи на сметката си, които дойдоха в последните два мача от родното първенство. Миналия кръг врачани победиха Черно мора, а преди това надвиха и Добруджа като гост. Отборът е в серия от пет поредни двубоя без загуба, като единственото поражение дойде срещу Лудогорец през юли месец.

По време на паузата за националните отбори Ботев се раздели с опитния Спас Георгиев, който премина в Спортист (Своге). Освен това в тима настъпиха промени по високите етажи, като тимът има нов председател на Управителния съвет.

Промени в Ботев (Враца)

Берое от своя страна не се представя по най-добрия начин през сезона. Тимът към момента е девети в класирането, но е записал само една победа - срещу Септември (София) с 3:2. “Заралии” са с шест точки в актива си с три равенства и две загуби. Миналия кръг Берое направи хикс с Арда, а преди това отстъпи от Ботев (Пловдив).

Немалко нов футболисти пристигнаха в отбора по време на паузата за националните отбори. Четирима от тях пък ще бъдат на линия за днешния сблъсък. Освен това тимът се раздели и с досегашния си старши треньор Виктор Басадре, а на негово място застана Алехандро Сагерас. За новия специалист това ще бъде първи официален мач начело на старозагорци. Досега той беше помощник-треньор на Берое.

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Последният мач между двата тима датира от февруари месец. Тогава в 1/4-финал за Купата на България врачани печелят с дузпи след 0:0 в редовното време. Последната среща в Стара Загора пък завършва 5:1 в полза на домакините.