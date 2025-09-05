Берое надви Ботев в контрола

Популярни
  5 сеп 2025
Берое победи Ботев Пловдив с 3:1 в приятелски мач, игран на "Трейс Арена“ в Стара Загора. Аларкон и Кайо Лопес записаха неофициални дебюти за Берое, докато такъв с фланелката на Ботев Пловдив направи Франклин Маскоте. 

"Канарчетата“ поведоха чрез Стивън Петков още в седмата минута. Домакините изравниха две по-късно чрез Йесид Валбуена. Берое направи пълен обрат в 50-ата минута с втори гол на Валбуена. В 87-ата минута Факундо Аларкон оформи крайния резултат.

Стартови състави:

БЕРОЕ: 1. Артур Мота, 2. Висенте Лонгиноти, 3. Хуан Пабло Саломони, 5. Кайо Лопес, 6. Ивайло Митев, 9. Йесид Валбуена, 10. Нене, 11. Исмаел Ферер, 21. Алберто Салидо, 24. Стефан Гаврилов, 30. Жоао Милейрао

БОТЕВ: 1. Християн Славков, 2. Габриел Нога, 6. Андрей Йорданов, 10. Ивелин Попов, 11. Таилсон, 20. Стивън Петков, 23. Армстронг Око-Флекс, 25. Емануел Оджо, 28. Енрике Жоку, 42. Ивайло Видев, 87. Симеон Петров

