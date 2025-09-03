Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Две момчета родени през 2010 година тренират с Ботев (Враца)

Две момчета родени през 2010 година тренират с Ботев (Враца)

  • 3 сеп 2025 | 11:11
  • 349
  • 0
Две момчета родени през 2010 година тренират с Ботев (Враца)

Старши треньорът на Ботев (Враца) Христо Янев взе при мъжете двама от юношите на клуба родени през 2010 година. Става въпрос за Велислав Иванов и Виктор Тодоров.

Мартин Петков: Имаме невероятен колектив! Не съм се чувствал толкова добре в другите отбори
Мартин Петков: Имаме невероятен колектив! Не съм се чувствал толкова добре в другите отбори

"Две момчета от набор 2010 – Велислав Иванов и Виктор Тодоров, вече тренират редом с представителния отбор на Ботев Враца.

Подкрепяме ги и вярваме, че това е само началото на техния път към професионалния футбол! С Ботевска воля, с Ботевски дух", написаха от Ботев в своя профил в социалните мрежи.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 4425
  • 3
ЦСКА 1948 с лагер в Банско

ЦСКА 1948 с лагер в Банско

  • 3 сеп 2025 | 09:13
  • 827
  • 1
Нико Петров: Веласкес показа зрялост, Майкон отваря пространства на Ради Кирилов за игра един на един

Нико Петров: Веласкес показа зрялост, Майкон отваря пространства на Ради Кирилов за игра един на един

  • 3 сеп 2025 | 09:00
  • 1193
  • 1
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 16871
  • 7
Берое по петите на бразилец

Берое по петите на бразилец

  • 3 сеп 2025 | 00:27
  • 3238
  • 0
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 32286
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

  • 2 сеп 2025 | 20:58
  • 54138
  • 58
Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 07:00
  • 6124
  • 0
Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 2964
  • 0
Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 32530
  • 51
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 32286
  • 15
Победи за фаворитите и чудесно представяне на българите в десетия ден на US Open

Победи за фаворитите и чудесно представяне на българите в десетия ден на US Open

  • 3 сеп 2025 | 06:36
  • 18633
  • 0