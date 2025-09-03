Две момчета родени през 2010 година тренират с Ботев (Враца)

Старши треньорът на Ботев (Враца) Христо Янев взе при мъжете двама от юношите на клуба родени през 2010 година. Става въпрос за Велислав Иванов и Виктор Тодоров.

"Две момчета от набор 2010 – Велислав Иванов и Виктор Тодоров, вече тренират редом с представителния отбор на Ботев Враца.

Подкрепяме ги и вярваме, че това е само началото на техния път към професионалния футбол! С Ботевска воля, с Ботевски дух", написаха от Ботев в своя профил в социалните мрежи.