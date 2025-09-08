Защитник от АЕЛ Лимасол подсили Берое

Берое обяви привличането на централния защитник Факундо Костантини. Бразилецът, който има и италиански паспорт, идва от АЕЛ Лимасол.

"НОВО ПРИДОБИВАНЕ

С радост обявяваме пристигането на Костантини в ПФК Берое!

25-годишният италиано-бразилски централен защитник (1.87 м) идва от АЕЛ Лимасол (Кипър) и вече започна тренировки с първия отбор, подготвяйки се за своя дебют със зелената фланелка.

В кариерата си Костантини е защитавал цветовете и на клубове като Сао Пауло и Маритимо, наред с други.

Топло го приветстваме в Берое и му желаем много успехи в този нов етап от неговия път!", написаха заралии.