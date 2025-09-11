Берое картотекира четири от новите си попълнения

Берое ще може да използва четири от новите си попълнение в предстоящото домакинство на Ботев (Враца). Срещата е утре (12 септември) от 17:30 часа.

Аугусто Дабо, Факундо Костантини, Факундо Аларкон и Кайо Лопес вече са картотекирани и могат да вземат участие в срещата с врачани, ако повишеният в старши треньор Алехандро Сагерас прецени. Колумбиецът Йесид Валбуена все още няма права, но той не притежава европейски паспорт и регистрацията му ще отнеме малко повече време.