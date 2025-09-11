Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Берое картотекира четири от новите си попълнения

Берое картотекира четири от новите си попълнения

  • 11 сеп 2025 | 14:32
  • 355
  • 0
Берое картотекира четири от новите си попълнения

Берое ще може да използва четири от новите си попълнение в предстоящото домакинство на Ботев (Враца). Срещата е утре (12 септември) от 17:30 часа.

Берое представи още един чужденец
Берое представи още един чужденец

Аугусто Дабо, Факундо Костантини, Факундо Аларкон и Кайо Лопес вече са картотекирани и могат да вземат участие в срещата с врачани, ако повишеният в старши треньор Алехандро Сагерас прецени. Колумбиецът Йесид Валбуена все още няма права, но той не притежава европейски паспорт и регистрацията му ще отнеме малко повече време.

