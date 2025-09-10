Промени в Ботев (Враца)

На проведено Общо събрание на Ботев (Враца) са направени промени в ръководството на клуба.

"Уважаеми привърженици на Ботев Враца,

Ръководството на клуба ви информира, че на проведеното Общо събрание на сдружението бяха приети промени в състава на Управителния съвет.

Досегашният председател на УС г-н Вангел Вангелов не се кандидатира за нов мандат и по този начин преустановява своята ръководна роля. Всички в клуба изразяват своята благодарност за отдадената работа и усилията, които той вложи през изминалите години. Вангел Вангелов остава част от голямото семейство на Ботев, макар и извън управленската структура.

С решение на Общото събрание за нов председател е избран досегашният член на Управителния съвет – г-н Валентин Лилов, добре познат със своята ангажираност и подкрепа към клуба.

Също така, с радост обявяваме, че към Управителния съвет се присъединява г-н Димитър Алексиев, чийто опит и енергия ще бъдат ценен принос за бъдещето на клуба.

Бихме искали да подчертаем, че към днешна дата Ботев Враца няма никакви задължения към НАП и свои контрагенти, като клубът е в напълно изрядно финансово състояние. Освен това, бюджетът за нормалното функциониране на клуба е осигурен, което гарантира стабилност и спокойствие в работата на всички звена.

Убедени сме, че с тези промени ще продължим да работим в полза на клуба и нашите фенове, като гледаме напред с още повече амбиция и отговорност. Благодарим ви за подкрепата", написаха от клуба.