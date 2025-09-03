Берое представи заместника на Леандро Годой

Берое представи поредното си ново попълнение. Това е нападателят Факундо Аларкон, който е привлечен за заместник на продадения в ЦСКА Леандро Годой. 22-годишният футболист е роден в Италия, но има и аржентинско гражданство.

Ето какво написаха от клуба:

"С гордост обявяваме, че Факундо Аларкон се присъединява към ПФК Берое!

22-годишният италианско-аржентински нападател с ръст 1,84 м идва от Академика Визеу (Португалия) и вече тренира с първия отбор, подготвяйки се за своя дебют със зелената фланелка.

Аларкон е играл и за Росарио Сентрал, където отбеляза 21 гола в 23 мача за резервния състав.

Добре дошъл в клуба, Факундо! Пожелаваме ти много успехи в новия етап с Берое!".