Капитанът на Финландия: Знаем с какви талантливи играчи разполага България

Капитанът на Финландия за Купа "Дейвис" Ярко Ниеминен е категоричен, че неговият отбор подхожда уверено към двубоя с България. Той даде пресконференция преди мачовете между двата тима, които ще се проведат в събота и неделя на кортовете на ТК "Локомотив Пловдив".

"Играл съм почти 20 години като състезател и от доста години съм капитан на отбора. В Купа "Дейвис" ранкингът на състезателите не играе голяма роля. Подхождаме уверено, но не и високомерно към предстоящите мачове, защото България има добри играчи и е домакин. Очакваме трудни мачове. Не гледаме толкова ранкингът. Опитваме се да анализираме мачовете и съперниците", заяви Ниеминен, който в кариерата си на сингъл е достигал до номер 13 в световната ранглиста.

"Знаем с какви талантливи играчи разполага България. Те има много добър потенциал. Това е много добре за вашата страна. Ние също имаме двама много талантливи юноши. Те са близки помежду си и знаят всичко един за друг", каза още капитанът на финландския отбор.

Снимки: Imago