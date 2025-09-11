Популярни
Иван Иванов: Да играя пред родна публика е едно от най-хубавите усещания

  • 11 сеп 2025 | 13:03
  • 472
  • 0

Шампионът при юношите от тазгодишните издания на „Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ Иван Иванов призна, че участието пред българска публика е едно от най-добрите усещания за него в спорта. Той даде пресконференция преди мачовете между България и Финландия за Купа „Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже.

Иванов коментира успехите си през тази година и обърна внимание на предстоящия преход от юношески към мъжки тенис.

„Не бих очаквал тези успехи в началото на годината. Щастлив съм, както с успеха, така и с труда, който положих. Щастлив съм и от начина, по който напредвам, защото знаете, че всичко в тениса е на психическа основа. Успях да надградя в тази посока", заяви Иванов и отговори на въпроса дали получава съвети от най-добрия български тенисист - Григор Димитров.

„Надявам се Григор да се възстанови по-бързо и да се върне, за да продължи да ни вдъхновява. След финала той ми написа няколко съобщения. Повече от тях бяха да продължавам да се развивам."

„Сега тренирам в академията на Рафаел Надал. Неговите съвети са малко по-различни. Трудно е да се направи сравнение с условията в България. Базата тук в Пловдив е може би най-добрата в България. Да играя тук пред родна публика е едно от най-добрите чувства", каза Иванов.

„Най-добрите уроци са едни от най-трудните загуби и най-големите победи. След Уимбълдън започнах по-трудно, след което успях да се върна и да спечеля Ю Ес Оупън, защото положих много допълнителни усилия, за да се върна. Преминаването към мъжкия тенис е една от най-трудните стъпки в този спорт. Това е нещо, което ще направя следващата година. Дисциплината е едно от най-трудните неща. Да можеш да ставаш всеки ден в 7 часа сутринта и да си по цял ден на корта. Това изисква дисциплина“, завърши Иван Иванов.

Мачовете между България и Финландия са в събота и неделя на кортовете на ТК „Локомотив Пловдив". При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

