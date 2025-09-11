Популярни
Валентин Димов: Очаква ни нелек мач, но имаме шансове да спечелим

  • 11 сеп 2025 | 12:39
  • 381
  • 0

Капитанът на България Валентин Димов изрази увереност във възможностите на отбора преди двубоите срещу Финландия за Купа „Дейвис“ – неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. Той даде пресконференция преди сблъсъка между двата състава, който ще се състои в събота и неделя на кортовете на ТК "Локомотив Пловдив".

В брифинга участие взеха още помощникът на Валентин Димов - Тихомир Грозданов, и състезателите от българския отбор - Александър Донски, Пьотр Нестеров, Янаки Милев, Александър Василев, Иван Иванов и Анас Маздрашки, както и Илиян Радулов, който обаче няма да вземе участие в мачовете.

„Започнахме нашия лагер в неделя. Всички момчета са тук. Всички са в добро здраве. Мотивирани са. Целият треньорски екип и състезателите сме готови да излезем в един нелек мач, но с убеждението, че имаме шансове да спечелим“, заяви Димов.

„Времето, което избираме за подготовка го избираме съобразно турнирите, за да имаме време да подберем различни комбинации. Всичко протича по план към момента. Смятам, че всички момчета са професионалисти. Еуфорията от успеха на Иван Иванов и Александър Василев преминава. Вярвам, че те са наясно, че каквото и да е постигнато – по-нататъшното участие и успехи имат по-голямо значение", допълни той.

„Смятам, че имаме много плюсове. Имаме страхотни млади момчета и други - с по-голям опит в мачовете за Купа „Дейвис“. Ние сме отбор, който се подкрепя много и всеки милее българският национален отбор да спечели. Имаме план и стратегия за мачовете", каза още капитанът на България.

Неговият помощник Тихомир Грозданов също обясни, че обстановката в отбора е отлична и подчерта, че очаква тежък мач.

„Дано всичко да е наред. В момента в отбора обстановката е много добра. Духът е на много високо ниво. Благодаря на всички момчета, които се отзоваха. Очаква ни тежък мач. Финландците са със сериозни играчи с голям опит. Благодарим за гостоприемството на г-н Чочев и целия екип. Готови сме за мача. Очакваме го с нетърпение", заяви Грозданов.

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

