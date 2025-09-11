Александър Донски: Твърдо преследваме победа над Финландия

Тенисистите от българския национален отбор продължават подготовката си на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив за сблъсъка срещу Финландия от Световна група 1 на Купа „Дейвис". Мачовете са на 13 и 14 септември, а входът ще бъде свободен до изпълване на капацитета на съоръжението. Екипът на marica.bg разговаря с най-опитния в състава на България - Александър Донски.

Александър, здравей и добре си дошъл в Пловдив. Как си?

Много добре.

Като цяло доволен ли си от сезона, от твоите мачове и представяне на всичките турнири, в които игра до момента?

Тази година ми е най-силната. До сега спечелих „Чалънджър 100" на двойки, много напреднах и в ранглистата. Като цяло започнах в повече „Чалънджъри" да играя. И на сингъл също така успях да бия доста добри състезатели през годината. Но да, като цяло прогресът е най-ясен тази година и просто ме мотивира да продължавам всяка седмица, да не се спирам и да продължавам да работя.

Във връзка с това, което каза, представянето ти на двойки и на сингъл, ти реално къде се чувстваш по-добре?

Ами сега и на двете. Двойките ми дават много самочувствие, а на сингъл мачове се старая да подобря сервиса, движението и да играя по-агресивно. Но като цяло, на двойки избирах добри партньори, от които мога да се уча и да развия играта си. И тази година се получи много добре.

Добре, да те върна малко назад. Малко повече от девет години минаха откакто ти реши да се прибереш и да играеш за България. Не е малък периода. Успя ли да си направиш равносметка? Правилен избор ли направи, когато се прибра в България?

Просто за да се развия, ако бях останал там, нямаше да имам толкова възможности както тук. По-малка държава, но веднага влязох в националния отбор. Играех с най-добрите в страната – Лазаров, Кузманов, Андреев. Тренирахме с тях и леко-полека си намерих пътя в Европа и мисля, че взех правилното решение.

Добре, сега ще връщам към един неприятен инцидент от началото на годината, за да мога да си задам следващите въпроси. Неприятен инцидент беше, нали, дисквалификацията в Италия?

Да, разбира се, това... Аз още не мога да повярвам какво се случи. Но да, сега гледам да го забравя и не казвам една дума на корта и никаква емоция гледам да не показвам, защото скъпо ще ми излезе.

Доколко в момента си психически и физически готов за мачовете от Купа „Дейвис", което е малко по-различно състезание?

Да, по-различно е. Атмосферата е много по-различна, защото си с отбор, с момчетата, много добре се разбираме вече - от години се познаваме. Сега през този лагер тренираме нон-стоп и така се подготвяме. Когато дойде времето за мачовете, аз лично много добре ще се чувствам, защото добре работим с целия екип. Треньорите ни подготвят много добре, така че мисля, че събота и неделя ще сме готови да победим.

В колко издания на Купа Дейвис си играл вече?

Не са малко. Ами от 2019 година... или беше май 2018 - там някъде.

Ти си ветеран вече?

Да, мигнах и станах най-възрастния в отбора.

До колко този натрупан опит ти помага точно по време на самия турнир?

Трябва да помага, защото на Купа „Дейвис" се срещаш със световни имена, можеш да видиш, какво ти е нивото. Това е доста мотивиращо - да играеш пред публика и усещаш, какво ще бъде когато спечелиш пред феновете. Аз се наслаждавам на тези моменти, защото за това играя тенис.

За теб колко е по-различно напрежението, отговорността, да играеш за себе си и в крайна сметка да се връщаш тук с всеки път с националния отбор?

Има винаги голямо напрежение, но аз гледам, да се наслаждавам на момента, защото такова напрежение само на такива места можеш да срещнеш. Напрежението те изгражда като човек и като характер, като личност, така че аз гледам просто да се забавлявам и това е - още не знам колко години мога да играя.

До колко познаваш съперника от Финландия?

Аз лично не съм играл срещу тях. Същност един от тях, май ме е бил на двойки преди години. Много са опитни и ще е голямо предизвикателство.

Тоест очакваш тежък мач?

Да, но аз сега съм най-подготвен, в най-добрата си форма и сега е моментът да се хвърля и се надявам да зарадвам феновете.

Преди да ти пожелая успех, да те питам според теб, къде имаш повече късмет – в Пловдив или в Претория?

В Претория - там ми е приятелката, а там спечелих две титли на сингъл. Но и Пловдив ми харесва, тук съм като у дома.