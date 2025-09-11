Популярни
Очаквайте в 14:00 Никола Цолов в Гостът на Sportal.bg
  3. Янаки Милев: Надявам се да продължим с успехите и да се изкачим в по-горна група

Янаки Милев: Надявам се да продължим с успехите и да се изкачим в по-горна група

  • 11 сеп 2025 | 13:07
  • 236
  • 0

Един от състезателите в отбора на България за Купа „Дейвис" - Янаки Милев, изрази надежда, че тимът ще успее да спечели предстоящия сблъсък с Финландия. Той говори на пресконференцията преди мачовете между двата състава на кортовете на ТК „Локомотив Пловдив".

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

Янаки Милев се върна към мачовете с Ел Салвадор през миналата година, когато той бе в основата на успеха на България отново в Пловдив.

„Спомените са живи от миналата година. Винаги, когато влизам на първи корт тук, те се завръщат обратно и ме побиват тръпки, защото това, което се случи миналата година беше страхотно. Надявам се тази година да продължим с успехите и да се изкачим в по-горна група“, заяви Милев.

Неговият съотборник Пьотр Нестеров също очаква двубоите с Финландия с нетърпение.

„Мога да кажа, че сезонът не беше това, което очаквах. Готов съм за всеки един мач. Процесът върви добре, забавляваме се на корта и очаквам мачовете с нетърпение", каза той.

Александър Донски, който е най-опитният състезател в настоящия състав на България, бе категоричен, че атмосферата в отбора е много добра.

„Много добра енергия има в отбора. Много добре се тренира. Направихме силна подготовка. Вече имам сериозен опит. Всеки има качества, за да направим хубави мачове. Представихме се много добре срещу Румъния, така че очаквам сега да е същото. Надявам се, че като играем пред собствена публика, това да ни донесе още повече амбиция за победа", обясни Донски.

България излиза срещу Финландия с втория най-млад отбор в историята на участията си за Купа „Дейвис".

