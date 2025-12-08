Венци: В момента Славия е най-силният отбор в България! "Хремата" от "Герена" ще стане шампион, само ако се върне COVID-19

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде коментар пред Sportal.bg след ремито на "белите" срещу Лудогорец в Разград. Бизнесменът похвали тима на Ратко Достанич и заяви, че според него в момента славистите са най-добрите в България.

"Доволен съм! Славия показа, че играе за себе си! Болно ми е, че живеем в отвратително време на интриги, спекулации и злоба. В такава среда момчетата на Славия не можеха да покажат своите възможности в продължение на две години. Но ето - дойде един човек, развъртя магическата пръчка и отборът вече има друго лице. Аз го виждам - момчетата искат да се раздават, искат да покажат какво могат с бялата фланелка, летят по терена. Смятам, че в момента Славия има най-добрият отбор в България. И не го казвам без покритие. Ако искат, да направим един зимен турнир в Анталия между българските отбори. Няма да се представим никак зле.

Сигурно дразня някои хора, защото казвам истината и не ми пука. В Славия държим на нашите деца, на българското. Знаете в ЦСКА и Левски, когато има някакъв катаклизъм и как започват да изплуват имена на легенди - на тоя, на оня, на третия и на петия. Е, в Левски сега сложиха испанеца, той не е легенда, но показа как умее да рита. Жив и здрав да е! Бием си го момчето, където го хванем. В няколко интервюта казах, че Левски е като хремата. Мисля, че "хремата" от "Герена" може да стане шампион, само ако COVID-19 се завърне.

Пак да ви кажа - младите и българите, това трябва да е водещо. Новият селекционер на националния отбор правилно дава път на момчетата, с които е работил през последните десетина години. Той ги познава, те го познават. И се раздават. А преди него беше - баща ми казваше на такива "времянки". С такива "времянки" няма какво да стане.

Знаете, че се ядосах на един въпрос за цената на едно наше момче. Ами защото гледате нещата от краката към главата - колко струвал, колко давали. Колкото и да струва, важното е каква работа ще свърши, докъде може да стигне. А не като онзи, дето има пет награди "Футболист на годината", а ги е получавал, докато е играл румба в кофа. Може ли той да има пет награди, а Митата Якимов и Сираков да нямат нито една? И Лечков няма. А играеше в Хамбургер, какъв футболист беше", каза босът на Славия.