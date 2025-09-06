Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Още проблеми за Квадво Дуа

Още проблеми за Квадво Дуа

  • 6 сеп 2025 | 09:41
  • 1150
  • 0
Още проблеми за Квадво Дуа

Лудогорец картотекира футболистите си за основната фаза на Лига Европа. Там „орлите“ ще изиграят 8 срещи – гостувания на Малмьо, Рейнджърс, Йънг Бойс и Ференцварош, както и домакинства на Бетис, Селта, ПАОК и Ница. Мачовете ще продължат до края на януари, като в целия този период треньорът Руи Мота няма да може да използва голмайстора на отбора Квадво Дуа. Швейцарецът пропусна всички квалификационни срещи през юли и август и се очакваше да е готов през септември. Това обаче няма да се случи и Дуа няма да играе още известно време, като ще пропусне цялото участие в основната фаза на Лига Европа.

Стана ясна програмата на Лудогорец за Лига Европа, "орлите" стартират с гостуване в Швеция
Стана ясна програмата на Лудогорец за Лига Европа, "орлите" стартират с гостуване в Швеция

И друг отсъстващ прави сериозно впечатление, отбелязва „Мач Телеграф“. Става дума за израелския национал Идан Нахмиас. Той дори игра срещу Шкендия, но определено е изостанал във формата си, защото не води лятна подготовка и бе привлечен по-късно. Поради тази причина Нахмиас ще играе само в мачовете от първенството и Купата на България.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Националите отлетяха за Грузия

Националите отлетяха за Грузия

  • 6 сеп 2025 | 09:30
  • 2042
  • 2
Шеф на ЦСКА излетя преди "лъвовете"

Шеф на ЦСКА излетя преди "лъвовете"

  • 6 сеп 2025 | 09:01
  • 4967
  • 0
Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

  • 6 сеп 2025 | 08:42
  • 11140
  • 19
Димитров: Първото полувреме бяхме добре, но през вторто се отпуснахме

Димитров: Първото полувреме бяхме добре, но през вторто се отпуснахме

  • 5 сеп 2025 | 21:49
  • 1977
  • 1
Никола Илиев: Искахме да премажем противника

Никола Илиев: Искахме да премажем противника

  • 5 сеп 2025 | 21:37
  • 2273
  • 2
Стоичков благодари на феновете

Стоичков благодари на феновете

  • 5 сеп 2025 | 20:56
  • 1751
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

  • 6 сеп 2025 | 08:42
  • 11140
  • 19
Инцидент в последния завой отдалечи Никола Цолов от целта

Инцидент в последния завой отдалечи Никола Цолов от целта

  • 6 сеп 2025 | 11:06
  • 880
  • 0
Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

  • 6 сеп 2025 | 08:32
  • 11737
  • 9
Време е за първите осминафинални сблъсъци на ЕвроБаскет 2025

Време е за първите осминафинални сблъсъци на ЕвроБаскет 2025

  • 6 сеп 2025 | 07:05
  • 8892
  • 0
Националите отлетяха за Грузия

Националите отлетяха за Грузия

  • 6 сеп 2025 | 09:30
  • 2042
  • 2
Италия се развихри в дебюта на Гатузо

Италия се развихри в дебюта на Гатузо

  • 5 сеп 2025 | 23:40
  • 34628
  • 8