Още проблеми за Квадво Дуа

Лудогорец картотекира футболистите си за основната фаза на Лига Европа. Там „орлите“ ще изиграят 8 срещи – гостувания на Малмьо, Рейнджърс, Йънг Бойс и Ференцварош, както и домакинства на Бетис, Селта, ПАОК и Ница. Мачовете ще продължат до края на януари, като в целия този период треньорът Руи Мота няма да може да използва голмайстора на отбора Квадво Дуа. Швейцарецът пропусна всички квалификационни срещи през юли и август и се очакваше да е готов през септември. Това обаче няма да се случи и Дуа няма да играе още известно време, като ще пропусне цялото участие в основната фаза на Лига Европа.

И друг отсъстващ прави сериозно впечатление, отбелязва „Мач Телеграф“. Става дума за израелския национал Идан Нахмиас. Той дори игра срещу Шкендия, но определено е изостанал във формата си, защото не води лятна подготовка и бе привлечен по-късно. Поради тази причина Нахмиас ще играе само в мачовете от първенството и Купата на България.