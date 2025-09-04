Локомотив (Пд) пусна двойни билети за мачовете с Лудогорец и Левски

Отборът на Локомотив (Пловдив) приема Лудогорец и Левски в срещи от осмия и десетия кръг на efbet Лига. Мачовете са насрочени за 14.09 от 18:00 часа и 26.09 от 20:00 часа на "Лаута", като за двубоите с "орлите" и "сините" ще се продават и специални двойни билети.

Цените на двойните билети, които ще се продават само от днес (04.09) до събота (13.09), са следните:

Трибуна “Бесика” – 30 лева

Южна трибуна – 30 лева

Трибуна „Спортклуб“ – 48 лева

Цените на единичните билети са:

Трибуна “Бесика” – 20 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика” – 10 лева

Южна трибуна – 20 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 10 лева

Трибуна „Спортклуб“ – 30 лева

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна „Спортклуб“ – 15 лева

Билети ще се продават и на стадион „Локомотив“.

Работно време на официалния магазин на клуба (намира се точно до бариерата на спортния комплекс):

08.09 – от 9:30 до 13:30 часа

09.09 – от 9:30 до 17:00 часа

10.09 – от 9:30 до 17:00 часа

11.09 – от 9:30 до 17:00 часа

12.09 – от 9:30 до 17:00 часа

Работно време на касите на “Лаута”:

13.09 – от 13:00 до 19:00 часа

14.09 – от 13:00 часа до края на първото полувреме

Паркингът на територията на комплекса в деня на мачовете ще бъде 3 лева.

Всички абонаментни карти важат за тези две срещи!

Деца до 7 г. ще влизат безплатно, но трябва да са с ПРИДРУЖИТЕЛ и коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ.

Всеки привърженик трябва да си носи ЛИЧНАТА КАРТА, защото тя ще бъде поискана от органите на реда на входовете на стадиона. Забранено е вкарването на стъклени и метални предмети, напитки, храна. Деца до 16 години влизат само с ПРИДРУЖИТЕЛ, коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ и валиден БИЛЕТ/АБОНАМЕНТНА КАРТА. За улеснение на привържениците, ще има такива декларации на всеки вход на стадиона, както и на касите.