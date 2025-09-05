Ас на Лудогорец се завръща в игра след паузата

Нападателят на Лудогорец Квадво Дуа се очаква да бъде готов за игра след паузата за националните отбори. Швейцарският национал получи контузия по време на лагера в Австрия и пропусна мачовете на тима от началото на сезона.

28-годишният футболист проведе рехабилитация с едни от най-големите специалисти в Швейцария, след като получи разрешение от "орлите". По този начин треньорът на разградчани Руи Мота остана само с един чист централен нападател за началото на кампанията. Това бе взетият през пролетта котдивоарец Ерик Биле, който обаче така и не успява да се утвърди в титулярния състав, въпреки че имаше доста шансове да го направи.

При старта на пролетния полусезон на миналия шампионат бе продаден Руан Секо, а още през зимата Квадво Дуа получи травма, която го извади за доста дълго време от игра. Биле обаче не влезе в час достатъчно бързо. Това наложи на Мота да залага в някои от мачовете в евротурнирите на Текпетей като фалшива деветка. Все пак малко след началото на кампанията Лудогорец взе под наем от саудитския Ал Фатех нападателя Матеус Машадо.