Интер вече си хареса млад защитник за следващото лято

Въпреки че летният трансферен прозорец затвори едва наскоро, в Интер вече са решили с кой защитник искат да се подсилят догодина, съобщават Фабрицио Романо и Матео Морето. Става въпрос за 21-годишния Жоел Ордонес от Брюж.

От миланския гранд са започнали проучвателни преговори за еквадорския национал през последните няколко седмици, но намерението им е да го привлекат чак след края на този сезон. През това лято интерес към него проявяваха Марсилия и Ал-Хилал, но младият бранител в крайна сметка реши да остане в Брюж. Той вече има два сезона зад гърба си в белгийския клуб, като е записал общо 84 мача с 4 гола и 2 асистенции.

🚨 BREAKING: #Inter is VERY interested in Club Brugge defender, Joel Ordóñez, and has been in talks for ‘several weeks’ as a potential future signing next summer. 🇪🇨



[via @MatteMoretto] pic.twitter.com/KsMob3uvL5 — Inter Xtra (@Inter_Xtra) September 11, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages