Интер вече си хареса млад защитник за следващото лято

Въпреки че летният трансферен прозорец затвори едва наскоро, в Интер вече са решили с кой защитник искат да се подсилят догодина, съобщават Фабрицио Романо и Матео Морето. Става въпрос за 21-годишния Жоел Ордонес от Брюж.
От миланския гранд са започнали проучвателни преговори за еквадорския национал през последните няколко седмици, но намерението им е да го привлекат чак след края на този сезон. През това лято интерес към него проявяваха Марсилия и Ал-Хилал, но младият бранител в крайна сметка реши да остане в Брюж. Той вече има два сезона зад гърба си в белгийския клуб, като е записал общо 84 мача с 4 гола и 2 асистенции.
Снимки: Gettyimages