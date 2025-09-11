Популярни
Интер вече си хареса млад защитник за следващото лято

  • 11 сеп 2025 | 10:45
  • 2030
  • 0

Въпреки че летният трансферен прозорец затвори едва наскоро, в Интер вече са решили с кой защитник искат да се подсилят догодина, съобщават Фабрицио Романо и Матео Морето. Става въпрос за 21-годишния Жоел Ордонес от Брюж.

От миланския гранд са започнали проучвателни преговори за еквадорския национал през последните няколко седмици, но намерението им е да го привлекат чак след края на този сезон. През това лято интерес към него проявяваха Марсилия и Ал-Хилал, но младият бранител в крайна сметка реши да остане в Брюж. Той вече има два сезона зад гърба си в белгийския клуб, като е записал общо 84 мача с 4 гола и 2 асистенции.

Снимки: Gettyimages

