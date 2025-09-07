Популярни
  Интер
  2. Интер
Дъмфрис: Щастлив съм в Интер, но мога да се справям добре и в Англия

  • 7 сеп 2025 | 15:32
  • 518
  • 0
Защитникът на Интер Дензъл Дъмфрис сподели, че има желание да играе в английската Висша лига. Нидерландският национал е играч на “нерадзурите” от 2021 г.

“Висшата лига е фантастично първенство, но в момента играя в Серия А. Ако излезе възможност да играя в Англия, веднага ще се възползвам. Щастлив съм в Интер, но мисля, че мога да се справя добре и във Висшата лига. Със сигурност имам интерес да играя там”, сподели Дъмфрис.

Бранителят говори и за треньора си в Интер Кристиан Киву: “Той е играл в Аякс и ние говорихме за това. Как нидерландския стил е различен от италианския. Но неговите идеи са много ясни в това, което иска. И е хубаво, че двамата познаваме нидерландската школа”.

