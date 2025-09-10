Интер се върна към началото на века с новия си трети екип

От Интер представиха своя трети екип за настоящия сезон, като той е в сътрудничество със спонсора “Найки”. Фланелката е вдъхновена от емблематичната за марката модна линия TOTAL 90 от началото на века.

“Малко фланелки са оставили незаличима следа във футболната култура като оригиналния екип на “Найки” TOTAL 90. Този нов трети екип е посветен на всички поколения на Интер от 2000 година досега. Тези очертания представляват амбиция, чиста енергия и незабравими моменти. С тази нова фланелка “Найки” и Интер избраха да върнат безпогрешната енергия обратно на терена, благодарение на живите цветове и контрастиращите линии, които дефинираха цяло футболно поколение.

From the neighbourhood pitch to San Siro.

Total 90 is culture. It's belonging.

It's who we are 🖤💙#ForzaInter | @nikefootball — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) September 10, 2025

Основата на екипа е в тъмносиво с отличителни неоновооранжеви детайли, които прорязват гръмотевичния обвак от сиво и се простират по деколтето, ръкавите и клубната емблема, напомняйки искрите, които прелитат в моменти на брилянтност. Маншетите са завършени с ретрографиката на TOTAL 90, връщайки феновете в миналото. Екипът ще бъде носен от Интер за първи път в мача срещу Сасуоло на 21 септември. Също така ще има някои промоционални активности на и извън “Джузепе Меаца”, за да отпразнуват дългата история между “Найки” и Интер”, пише в официалния сайт на клуба.

A bridge between time. Only one direction: the future.

The legendary Total 90 is back, with its unmistakable energy.

Discover the 25/26 Third Kit.#ForzaInter | @nikefootball — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) September 10, 2025