Мекис: Не очаквам Ред Бул да побеждава догодина

Шефът на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис призна, че не очаква бившите световни шампиони „да побеждават“ догодина и призна, че „няма илюзии“ относно трудността на задачите, пред които е изправен екипът.

Догодина, за първи път в историята си Ред Бул ще бъде пълноценен заводски отбор – освен своите шасита, тимът ще има и собствена задвижваща система, дело на Ред Бул Пауъртрейнс с технически партньор гигантът Форд.

Шефът на Мерцедес Тото Волф вече обясни, че създаването на задвижваща система за Формула 1 е като „изкачване на Еверест“ и Мекис е съгласен с него.

„Наистина става въпрос за Еверест, но ние подхождаме към тази задача по нашия начин, начинът на Ред Бул – обясни Мекис пред списание Autosprint. – Разполагаме с всичко необходимо, за да направим това изкачване максимално бързо, въпреки че не си правим илюзии – не очакваме да побеждаваме още през 2026 година.“

Мекис вярва, че Ред Бул е единственият тим, който може да осъществи трансформацията към заводски тим, като интересното е този процес ще може да се сравни със случващото се в други отбори. Заубер ще се превърне в заводския тим на Ауди и също ще има собствена задвижваща система, а Алпин се отказа от статута си на доставчик на двигатели и от догодина ще е клиент на Мерцедес.

„В модерната история на Формула 1 само Ред Бул успя да изгради отбор от нулата и за спечели световни титли и само Ред Бул може да създаде самостоятелно задвижваща система. Нямаме краен срок, за да го направим, но ние можем да направим всичко“, завърши Мекис с това гръмко твърдение, което не отговаря напълно на истината.

