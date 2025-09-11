Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ауди и Биното привличат ключови инженери на Ферари

Ауди и Биното привличат ключови инженери на Ферари

  • 11 сеп 2025 | 09:18
  • 809
  • 1

Ауди и Матиа Биното са на прага на това да поднесат една от най-големите изненади на пазара на инженери във Формула 1 броени месеци преди дебюта на заводския тим на германската марка.

Трансформацията на Заубер в Ауди набира скорост, а с това идват и назначенията на нови хора, като част от тях биват привличани от другите тимове в световния шампионат.

Макс Верстапен каза какво иска за бъдещето на Формула 1
Макс Верстапен каза какво иска за бъдещето на Формула 1

И италианските медии съобщиха, че Биното, който е бивш шеф на тима Ферари, е пред подписване с двама ключови инженери от екипа от Маранело.

Единият е Волф Цимерман – лидерът на проекта на Ферари за задвижващата система за 2026 година. Смята се, че той ще си тръгне в момента, в който новата задвижваща система може да започне тестове, като все още не е потвърдено, че моментът на напускането му е уговорен с шефовете му.

Големият шеф на Ферари и Ювентус полага общественополезен труд след сделка със съда
Големият шеф на Ферари и Ювентус полага общественополезен труд след сделка със съда

Другият инженер е Ларс Шмидт, бившият главен инженер на екипа, който отговаря за представянето на автомобилите на пистата.

Смята се, че с опита и уменията си двамата инженери ще са ключови за ускоряване развитието на проекта на Ауди за Формула 1, а Биното е наясно с възможностите им от времето, когато им беше шеф.

Джони Хърбърт с предупреждение към Кими Антонели
Джони Хърбърт с предупреждение към Кими Антонели

Също така, има и информация, че Цимерман е имал сериозни сблъсъци с шефа си Фредерик Васьор относно все още нерешените проблеми на настоящата задвижваща система на Ферари, при която двигателят с вътрешно горене работи при екстремно висока температура и много високо налягане, което често налага налагането на ограничения при експлоатацията, за да няма проблеми с надеждността. Но това трябва да бъде отстранено за 2026 и Ферари да разполага с втората най-добра задвижваща система след Мерцедес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Феновете изкупиха за минути билетите за Гран При на Австралия

Феновете изкупиха за минути билетите за Гран При на Австралия

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 340
  • 0
Мекис: Не очаквам Ред Бул да побеждава догодина

Мекис: Не очаквам Ред Бул да побеждава догодина

  • 11 сеп 2025 | 09:34
  • 435
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

  • 11 сеп 2025 | 08:00
  • 813
  • 0
Никола Цолов: Посвещавам успеха на семейството, отбора и всички българи

Никола Цолов: Посвещавам успеха на семейството, отбора и всички българи

  • 10 сеп 2025 | 22:19
  • 8971
  • 26
Пирели с ползотворни два дни на тестове на гумите за 2026 година

Пирели с ползотворни два дни на тестове на гумите за 2026 година

  • 10 сеп 2025 | 20:52
  • 1733
  • 0
Макс Верстапен каза какво иска за бъдещето на Формула 1

Макс Верстапен каза какво иска за бъдещето на Формула 1

  • 10 сеп 2025 | 20:25
  • 5512
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват български играчи и български треньор

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват български играчи и български треньор

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 11604
  • 19
Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 2756
  • 1
Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

  • 11 сеп 2025 | 10:02
  • 633
  • 2
И Рами Киуан е на полуфинал

И Рами Киуан е на полуфинал

  • 10 сеп 2025 | 23:50
  • 9291
  • 9
Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

  • 10 сеп 2025 | 22:51
  • 13953
  • 3
Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 23:10
  • 32669
  • 14