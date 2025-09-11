Ауди и Биното привличат ключови инженери на Ферари

Ауди и Матиа Биното са на прага на това да поднесат една от най-големите изненади на пазара на инженери във Формула 1 броени месеци преди дебюта на заводския тим на германската марка.

Трансформацията на Заубер в Ауди набира скорост, а с това идват и назначенията на нови хора, като част от тях биват привличани от другите тимове в световния шампионат.

An unreserved passion for racing! 💪



Gabi reveals why he gets into his home simulator after a Grand Prix, and so much more in the latest episode of Beyond The Grid! 🎙️#F1 — Formula 1 (@F1) September 10, 2025

Макс Верстапен каза какво иска за бъдещето на Формула 1

И италианските медии съобщиха, че Биното, който е бивш шеф на тима Ферари, е пред подписване с двама ключови инженери от екипа от Маранело.

Единият е Волф Цимерман – лидерът на проекта на Ферари за задвижващата система за 2026 година. Смята се, че той ще си тръгне в момента, в който новата задвижваща система може да започне тестове, като все още не е потвърдено, че моментът на напускането му е уговорен с шефовете му.

Големият шеф на Ферари и Ювентус полага общественополезен труд след сделка със съда

Другият инженер е Ларс Шмидт, бившият главен инженер на екипа, който отговаря за представянето на автомобилите на пистата.

Смята се, че с опита и уменията си двамата инженери ще са ключови за ускоряване развитието на проекта на Ауди за Формула 1, а Биното е наясно с възможностите им от времето, когато им беше шеф.

Джони Хърбърт с предупреждение към Кими Антонели

Също така, има и информация, че Цимерман е имал сериозни сблъсъци с шефа си Фредерик Васьор относно все още нерешените проблеми на настоящата задвижваща система на Ферари, при която двигателят с вътрешно горене работи при екстремно висока температура и много високо налягане, което често налага налагането на ограничения при експлоатацията, за да няма проблеми с надеждността. Но това трябва да бъде отстранено за 2026 и Ферари да разполага с втората най-добра задвижваща система след Мерцедес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages