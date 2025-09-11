Ауди и Биното привличат ключови инженери на Ферари

Ауди и Матиа Биното са на прага на това да поднесат една от най-големите изненади на пазара на инженери във Формула 1 броени месеци преди дебюта на заводския тим на германската марка.
Трансформацията на Заубер в Ауди набира скорост, а с това идват и назначенията на нови хора, като част от тях биват привличани от другите тимове в световния шампионат.
Макс Верстапен каза какво иска за бъдещето на Формула 1
И италианските медии съобщиха, че Биното, който е бивш шеф на тима Ферари, е пред подписване с двама ключови инженери от екипа от Маранело.
Единият е Волф Цимерман – лидерът на проекта на Ферари за задвижващата система за 2026 година. Смята се, че той ще си тръгне в момента, в който новата задвижваща система може да започне тестове, като все още не е потвърдено, че моментът на напускането му е уговорен с шефовете му.
Големият шеф на Ферари и Ювентус полага общественополезен труд след сделка със съда
Другият инженер е Ларс Шмидт, бившият главен инженер на екипа, който отговаря за представянето на автомобилите на пистата.
Смята се, че с опита и уменията си двамата инженери ще са ключови за ускоряване развитието на проекта на Ауди за Формула 1, а Биното е наясно с възможностите им от времето, когато им беше шеф.
Джони Хърбърт с предупреждение към Кими Антонели
Също така, има и информация, че Цимерман е имал сериозни сблъсъци с шефа си Фредерик Васьор относно все още нерешените проблеми на настоящата задвижваща система на Ферари, при която двигателят с вътрешно горене работи при екстремно висока температура и много високо налягане, което често налага налагането на ограничения при експлоатацията, за да няма проблеми с надеждността. Но това трябва да бъде отстранено за 2026 и Ферари да разполага с втората най-добра задвижваща система след Мерцедес.
Снимки: Gettyimages