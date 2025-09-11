Популярни
»
  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Феновете изкупиха за минути билетите за Гран При на Австралия

Феновете изкупиха за минути билетите за Гран При на Австралия

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 344
  • 0

Билетите за трибуните на „Албърт парк“, където догодина ще се проведе Гран При на Австралия (5-8 март) във Формула 1 бяха разпродадени за минути вчера. Това обявиха организаторите на състезанието в Мелбърн, с което ще стартира сезон 2026 във Формула 1.

Все още обаче има ВИП билети и такива за зелените площи, но се очаква, че до края на седмицата и те ще свършат.

Ауди и Биното привличат ключови инженери на Ферари
Интересът към Гран При на Австралия, с която ще стартира новата ера във Формула 1 е огромен и в Мелбърн ще ограничат посещаемостта на пистата на 135 000 човека на ден, тъй като организаторите се притесняват за навременното пристигане и заминаване на феновете от пистата.

Догодина на „Албърт парк“ ще има трибуна, която ще носи името на Оскар Пиастри, а сънародниците на пилота на Макларън се надяват, че ще го посрещнат в Мелбърн като световен шампион.

Мекис: Не очаквам Ред Бул да побеждава догодина
Организаторите на състезанието все пак обещаха, че за 2027 може да има увеличение на капацитета на „Албърт парк“, като за тогава е планирано и откриването на нова железопътна спирка до северната част на пистата, с която ще се улесни достъпът на феновете.

Макс Верстапен каза какво иска за бъдещето на Формула 1
Снимки: Gettyimages

