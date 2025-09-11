Феновете изкупиха за минути билетите за Гран При на Австралия

Билетите за трибуните на „Албърт парк“, където догодина ще се проведе Гран При на Австралия (5-8 март) във Формула 1 бяха разпродадени за минути вчера. Това обявиха организаторите на състезанието в Мелбърн, с което ще стартира сезон 2026 във Формула 1.

Все още обаче има ВИП билети и такива за зелените площи, но се очаква, че до края на седмицата и те ще свършат.

Just HOW did Oscar pull that move off on Charles?! 😱⚔️#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/34GvZAmwwo — Formula 1 (@F1) September 9, 2025

Ауди и Биното привличат ключови инженери на Ферари

Интересът към Гран При на Австралия, с която ще стартира новата ера във Формула 1 е огромен и в Мелбърн ще ограничат посещаемостта на пистата на 135 000 човека на ден, тъй като организаторите се притесняват за навременното пристигане и заминаване на феновете от пистата.

Догодина на „Албърт парк“ ще има трибуна, която ще носи името на Оскар Пиастри, а сънародниците на пилота на Макларън се надяват, че ще го посрещнат в Мелбърн като световен шампион.

Мекис: Не очаквам Ред Бул да побеждава догодина

Организаторите на състезанието все пак обещаха, че за 2027 може да има увеличение на капацитета на „Албърт парк“, като за тогава е планирано и откриването на нова железопътна спирка до северната част на пистата, с която ще се улесни достъпът на феновете.

Макс Верстапен каза какво иска за бъдещето на Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages