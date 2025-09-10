Макс Верстапен каза какво иска за бъдещето на Формула 1

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен даде интервю, в което засегна темата за бъдещето на Формула 1 и си пожела спортът да се върне към по-леките коли, давайки за пример болидите от края на първото десетилетие на 21-ви век.

В момента колите във Формула 1 са най-тежките в цялата история на световния шампионат с минимално тегло от 800 килограма без пилота и гориво. Това означава, че в началото на състезанията автомобилите тежат близо тон, което ги прави изключително тромави.

При въвеждането на новите правила догодина се предвижда леко олекотяване на колите до 768 килограма, но Верстапен иска още по-драстично сваляне на теглото. Нидерландецът си пожела спортът да се върне към теглото от преди приблизително 15 години, когато колите тежаха малко повече от 600 килограма.

„Най-важното е да имаме по-леки и по-малки коли. Но това може да се постигне само, ако сменим двигателите. В момента двигателите са много ефикасни, но и са доста големи. Това прави колите по-дълги и увеличава нуждата от охлаждане, така че колите стават доста големи.



„Мисля, че, ако можем да се върнем към колите от около 2010 година или дори преди това, ще бъде хубаво, защото според мен това ще помогне на състезанията. Но в крайна сметка не съм аз този, който взима решенията“, обясни световният шампион.

Производителите ще дискутират връщането на V8 моторите

През 2010 във Формула 1 все още се използваха атмосферните двигатели, които бяха много по-леки спрямо сегашните турбо-хибридни задвижващи системи. Само през 2014 година, когато дебютираха турбо-хибридните двигатели, теглото на колите във Формула 1 скочи с приблизително 50 килограма заради батериите и допълнителното охлаждане. През годините подобренията по сигурността като ореола и други също доведоха до увеличаване на теглото, за да стигнем до сегашните 800 килограма.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages