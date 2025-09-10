Джони Хърбърт с предупреждение към Кими Антонели

Бившият пилот във Формула 1 Джони Хърбърт отправи предупреждение към новобранеца в отбора на Мерцедес Андреа Кими Антонели, че дребните грешки могат да му струват бъдещето в спорта.

Италианецът дебютира в световния шампионат в началото на тази година като заместник на преминалия във Ферари Люис Хамилтън. Очакванията към него бяха сравнително големи и в началото на сезона в голям степен той отговори на тях. С течение на кампанията обаче неточностите в карането на Антонели започнаха да зачестяват, а последните грешки дойдоха в домашния му старт на „Монца“ в неделя.

Първо 19-годишният италианец се забави на старта, което му коства няколко позиции и той потъна до дъното на топ 10. По-късно той беше наказан с пет секунди и една наказателна точка за безотговорно каране в дуела си с Алекс Албон и в крайна сметка Антонели беше класиран на деветата позиция в домашната си надпревара.

Вилньов с унищожителна критика към Антонели след „Монца“

„Отново грешки. Това е тема с продължение при Антонели, изглежда, че той не може да се отърве от нея. Колко по-дълго продължава това, толкова повече ще му се отразява психически.



„Джордж си върши работата, а Кими постоянно чува критиките, които се изсипват по негов адрес и от хората във Формула 1, и от тези извън спорта. Така че той трябва да коригира нещо.



„По време на лятната пауза се изговори много за това как Мерцедес го подкрепя. Тази подкрепа я има още от първото състезание, никога не е липсвала. Просто зависи от него да абсорбира това напрежение и да спре да допуска тези глупави грешки.



„Казвам глупави, защото те са такива. Трябва да се върнем към това, което се случи на „Зандвоорт“. Беше луд и глупав ход, който дори не трябваше да му идва на акъла. Но, по някаква причина, тези дребни грешки, грешни преценки, се случват прекалено често.



„Той ще си изпати от това. Тези грешки може дори да му костват шанса за дълга кариера във Формула 1“, каза Хърбърт.

Снимки: Gettyimages