  Ботев (Ихтиман)
Ботев (Ихтиман) громи в Етрополе за купата на АФЛ

  • 10 сеп 2025 | 20:31
Ботев (Ихтиман) победи в Етрополе, местния Чавдар с 5:1 в четвъртфинална среща на Област София от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Още можеха да вкарат футболистите на Валери Свиленов. Нулите не помръднаха до началото на второто полувреме. Димитър Панталеев откри за гостите в 48-ата минута. Отговорът на домакините дойде след секунди – 1:1. След още 180 секунди, Йоан Маринов отново изведе Ботев напред. Даниел Димитров реализира в 60-ата минута. В 72-ата пък се разписа Мартин Василев. Йоан Маринов фиксира окончателното 1:5 в 84-ата минута.

