Хикс в Ихтиман

1:1 приключиха в Ихтиман, местния Ботев и Сливнишки герой (Сливница). Срещата е от петия кръг на Югозападната Трета лига. Гостите пропуснаха добра възможност да вземат преднина преди почивката. Домакините го сториха, четвърт час от началото на втората част, когато Мартин Колев вкара с глава след центриране на съотборник. В 75-ата минута, влезлия като резерва Ваньо Николов проби по фланга, подаде, Георги Илиев стреля, ихтиманския страж изби, последва втори удар на Илиев и след рикошет стана 1:1. После имаше ситуации пред вратите. Към края домакините не се възползваха от суматоха за да вземат трите точки.

Снимка: ФК Ботев Ихтиман – фейсбук