Популярни
»

Гледай на живо

ЦСКА остава без победа в първенството, „червените“ се добраха до трудна точка срещу Славия – на живо след 2:2
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Ихтиман)
  3. Хикс в Ихтиман

Хикс в Ихтиман

  • 30 авг 2025 | 23:07
  • 464
  • 0
Хикс в Ихтиман

1:1 приключиха в Ихтиман, местния Ботев и Сливнишки герой (Сливница). Срещата е от петия кръг на Югозападната Трета лига. Гостите пропуснаха добра възможност да вземат преднина преди почивката. Домакините го сториха, четвърт час от началото на втората част, когато Мартин Колев вкара с глава след центриране на съотборник. В 75-ата минута, влезлия като резерва Ваньо Николов проби по фланга, подаде, Георги Илиев стреля, ихтиманския страж изби, последва втори удар на Илиев и след рикошет стана 1:1. После имаше ситуации пред вратите. Към края домакините не се възползваха от суматоха за да вземат трите точки.

Снимка: ФК Ботев Ихтиман – фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Панайотов: Хебър е добър отбор, тук се играе трудно

Панайотов: Хебър е добър отбор, тук се играе трудно

  • 30 авг 2025 | 21:51
  • 1057
  • 1
И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 168291
  • 673
Стана ясна програмата на Лудогорец за Лига Европа, "орлите" стартират с гостуване в Швеция

Стана ясна програмата на Лудогорец за Лига Европа, "орлите" стартират с гостуване в Швеция

  • 30 авг 2025 | 21:18
  • 6878
  • 13
Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 30 авг 2025 | 21:13
  • 1239
  • 0
Душан Косич: Яд ме е, че сезонът не свършва сега

Душан Косич: Яд ме е, че сезонът не свършва сега

  • 30 авг 2025 | 21:12
  • 1151
  • 0
Локо (ГО) задълбочи кризата в Хебър

Локо (ГО) задълбочи кризата в Хебър

  • 30 авг 2025 | 21:10
  • 1763
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 168291
  • 673
Керкез: Главите горе! През последните две седмици виждам отбор, така трябва да продължим

Керкез: Главите горе! През последните две седмици виждам отбор, така трябва да продължим

  • 30 авг 2025 | 23:43
  • 4595
  • 19
Реал Мадрид 2:1 Майорка, пореден отменен гол на "лос бланкос", добри ситуации за гостите

Реал Мадрид 2:1 Майорка, пореден отменен гол на "лос бланкос", добри ситуации за гостите

  • 31 авг 2025 | 00:02
  • 14615
  • 54
Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

  • 30 авг 2025 | 18:23
  • 38349
  • 63
Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

  • 30 авг 2025 | 20:53
  • 24120
  • 59
Ето какво се случи в четвъртия ден от ЕвроБаскет 2025

Ето какво се случи в четвъртия ден от ЕвроБаскет 2025

  • 30 авг 2025 | 23:38
  • 16675
  • 5