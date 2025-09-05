Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Ихтиман)
  3. Ботев (Ихтиман) бие в Симитли

Ботев (Ихтиман) бие в Симитли

  • 5 сеп 2025 | 19:15
  • 239
  • 0
Ботев (Ихтиман) бие в Симитли

Ботев (Ихтиман) победи в Симитли, местния Септември с 2:0. Срещата е от шестия кръг на Югозападната Трета лига. Капитанът Борислав Балджийски осигури успеха с двете си попадения в заключителните 20 минути на двубоя. Заслужени три точки в актива на Ботев, с оглед събитията на терена. Гостите бяха по-добри, пропуснаха още няколко възможности за гол. Балджийски им даде преднина след прецизно изпълнен фаул в 70-ата минута. В последните секунди, капитана се възползва от подаване на Димитър Панталеев и се разписа за втори път.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Хулио Веласкес: Испания имаше огромно превъзходство

Хулио Веласкес: Испания имаше огромно превъзходство

  • 5 сеп 2025 | 15:33
  • 2030
  • 0
Десподов аут от игра поне три седмици

Десподов аут от игра поне три седмици

  • 5 сеп 2025 | 15:23
  • 3056
  • 1
Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

  • 5 сеп 2025 | 15:18
  • 6194
  • 6
Ганчо Проданов от Национал: Чистата обич на децата към футбола ме зарежда постоянно

Ганчо Проданов от Национал: Чистата обич на децата към футбола ме зарежда постоянно

  • 5 сеп 2025 | 14:59
  • 818
  • 0
Грузия – България идва, а с него и шансът ти за чисто нов 65'' 4K телевизор!

Грузия – България идва, а с него и шансът ти за чисто нов 65'' 4K телевизор!

  • 5 сеп 2025 | 14:54
  • 6281
  • 6
Венцеслав Иванов: Постоянството е важно

Венцеслав Иванов: Постоянството е важно

  • 5 сеп 2025 | 14:28
  • 1045
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България U21 1:0 Гибралтар U21, добри шансове за "лъвчетата"

България U21 1:0 Гибралтар U21, добри шансове за "лъвчетата"

  • 5 сеп 2025 | 19:29
  • 4074
  • 3
ЦСКА отново вкуси победата макар и в контрола

ЦСКА отново вкуси победата макар и в контрола

  • 5 сеп 2025 | 19:35
  • 1331
  • 0
Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

  • 5 сеп 2025 | 13:07
  • 45295
  • 92
Промените в ЦСКА продължават! "Червените" обявиха раздяла с важни фигури от ДЮШ

Промените в ЦСКА продължават! "Червените" обявиха раздяла с важни фигури от ДЮШ

  • 5 сеп 2025 | 17:01
  • 9253
  • 6
Никола Цолов направи важна крачка към вицешампионската титла във Формула 3

Никола Цолов направи важна крачка към вицешампионската титла във Формула 3

  • 5 сеп 2025 | 16:43
  • 6575
  • 2
Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

  • 5 сеп 2025 | 11:08
  • 12217
  • 0