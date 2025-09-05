Ботев (Ихтиман) бие в Симитли

Ботев (Ихтиман) победи в Симитли, местния Септември с 2:0. Срещата е от шестия кръг на Югозападната Трета лига. Капитанът Борислав Балджийски осигури успеха с двете си попадения в заключителните 20 минути на двубоя. Заслужени три точки в актива на Ботев, с оглед събитията на терена. Гостите бяха по-добри, пропуснаха още няколко възможности за гол. Балджийски им даде преднина след прецизно изпълнен фаул в 70-ата минута. В последните секунди, капитана се възползва от подаване на Димитър Панталеев и се разписа за втори път.