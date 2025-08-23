Популярни
  • 23 авг 2025 | 22:47
Дубълът на Славия и Ботев (Ихтиман) си вкараха по два пъти

2:2 приключиха, втория отбор на Славия (София) и гостуващия му Ботев (Ихтиман). Срещата е от четвъртия кръг на Югозападната Трета лига. Гостите владееха инициативата, но грешките им бяха наказани от младите футболисти на домакините. Именно това направи Любомир Костов, половин час след началото. Борислав Балджийски изравни за Ботев в края на първата част. Славистите отново дръпнаха с попадение в 57-ата минута. В 65-ата обаче Николай Маринов центрира и Мартин Минчев фиксира окончателното 2:2. В оставащото време, футболистите от Ихтиман бяха близо до трети гол.

Снимка: ФК Ботев Ихтиман – фейсбук

