Рилски спортист отстрани Ботев (Ихтиман) след дузпи за купата на България

  • 20 авг 2025 | 20:31
Рилски спортист (Самоков) надви Ботев (Ихтиман) с 6:5 след изпълнения на дузпи във финала на Област София от турнира за купата на България. В 90-те минути съперниците си вкараха по един гол. Двата отбора изиграха бърз, динамичен двубой. Домакините доминираха през първото полувреме. Мартин Василев материализира предимството им с попадение в 28-ата минута. Съперникът отговори след 180 секунди с шут на Тома Ушагелов покрай вратата. Той пропусна да изравни отблизо в последните секунди преди почивката. Самоковският тим заигра по-атакуващо през второто полувреме. Симеон Мечев пропусна да изравни в 52-ата минута. Веднага след това Василийе Милованович пропиля отличен шанс за втори гол за Ботев. След 20 минути, домакините проиграха нова голова възможност. Георги Божилов заличи пасива в 80-ата минута – 1:1. Секунди преди края Григор Долапчиев от Рилски беше отстранен с червен картон. При дузпите, играчите от Ихтиман вкараха четири и пропуснаха от петия и шестия удари. Футболистите на Рилецо вкараха пет пъти, не успяха само при четвъртото изпълнение. Вратарите спасиха и трите неуспешни удара.

